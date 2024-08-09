Масована така БПЛА по Липецькій області рф: вибухає на території аеродрому, влада оголосила про евакуацію (відео)

У ніч на 9 серпня у Липецькій області росії було атаковано військовий аеродром. Після атаки БПЛА влада регіону оголосила про евакуацію низки населених пунктів.

Регіональне МНС росії повідомило про пожежу на військовому аеродромі у Липецькій області. Зазначається, що відбулося "загоряння на військовому аеродромі за третім номером".

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Оскільки цей аеродром знаходиться поблизу населених пунктів, губернатор Липецької області Ігор Артамонов ухвалив рішення провести евакуацію таких селищ: Копцеві хутори, Федорівка, Яківля, Тинківка.

З місцевих ЗМІ стало відомо, що унаслідок атаки дронів в області було пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури, внаслідок чого низка населених пунктів була знеструмлена.

"Для ліквідації наслідків детонації вибухонебезпечних об'єктів запроваджується режим надзвичайної ситуації на території Липецького муніципального округу", - повідомив Артамонов.

Наразі в регіоні готуються пункти тимчасового розміщення та транспорт. Жителям зазначених населених пунктів повідомили про необхідність дотримуватися вказівок представників екстрених служб.

За даними Міноборони рф, сили ППО у ніч на 9 серпня "перехопили та знищили" 75 безпілотників літакового типу, зокрема, 26 дронів знищено над Бєлгородською областю, 19 – над Липецькою, сім – над Курською, п'ять – над Брянською, чотири – над Воронезькою, один над Орловською.

Генштаб ЗСУ повідомив, що унаслідок удару по аеродрому "Ліпєцк" було влучання в склади з керованими авіаційними бомбами та ще низку інших об’єктів поблизу летовища.

"Зафіксовано декілька джерел загоряння, здійнялася сильна пожежа та спостерігалася багаторазова детонація. Відомо, що на аеродромі "Ліпецьк" базуються літаки Су-34, Су-35 та МіГ-31 повітряно-космічних сил рф. Результати ураження уточнюються".

Повідомлення Генштабу щодо удару по аеродрому в Липецьку. Джерело: Скриншот Повідомлення Генштабу щодо удару по аеродрому в Липецьку. Джерело: Скриншот

Нагадаємо, 6 серпня 2024 року російська сторона повідомила, що Сили оборони України прорвали кордон у Курській області та зайшли на територію рф з боку Сумщини.

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