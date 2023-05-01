Масований ракетний удар по Україні: сили ППО збили 15 з 18 ракет, на Дніпропетровщині постраждали 25 людей (фото, відео)

У ніч на 1 травня російські терористи здійснили масований обстріл українських міст. Командування Повітряних сил ЗСУ повідомляє, що ворог випустив 18 крилатих ракет.

За даними головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, ворог випускав ракети з літаків стратегічної авіації – дев’яти Ту-95 з району Оленєгорськ (Мурманська обл.) та двох Ту-160 із району Каспійського моря.

"Загалом було випущено 18 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555.Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України знищено 15", – повідомив він.

Першими під удар ворога потрапили мешканці Дніпропетровської області. Дніпропетровська ОДА у Телеграм-каналі повідомила, що військові повітряного командування "Схід" збили 7 ракет, однак не обійшлося без прильотів. Найбільше постраждали мешканці Павлоградського району.

"Попередньо, постраждали 25 людей. Серед них троє – діти. У Павлограді пошкоджено промислове підприємство. Там сталася пожежа, яку рятувальники вже приборкали. В житловому районі понівечено 19 багатоповерхівок, 25 приватних будинків, 6 закладів шкільної та дошкільної освіти, 5 магазинів", – йдеться у повідомленні.

Зафіксовано руйнування й у громадах району. Зокрема, у Вербківській постраждали майже 40 житлових будинків.

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Київська міська військова адміністрація поінформувала, що у столиці повітряна тривога цієї ночі тривала біля 3-х годин.

"Рашисти вкотре атакували комплексно – одночасно крилатими ракетами та дронами. За попередньою інформацією, в повітряному просторі Києва силами нашої ППО усі ворожі ракети та БПЛА були знищені... За оперативними зведеннями на зараз - жертв серед цивільного населення та руйнувань житлових об’єктів чи інфраструктури не зафіксовано", – зазначив начальник КМВА Сергій Попко.

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім у Телеграм-каналі повідомив, що вночі 1 травня після другої години ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. На щастя, постраждалих немає.

Нагадаємо, 28 квітня росіяни атакували Україну ракетами. Найбільше постраждала Умань, де ворожа ракета влучила у багатоповерхівку. За офіційними даними, в Умані внаслідок російського терору загинули 23 особи, з яких 6 дітей.

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