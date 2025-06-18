Масове поховання: в Єгипті знайшли унікальну гробницю

Археологи зробили унікальне відкриття в Єгипті — гробницю віком близько 4000 років, у якій були знайдені рештки 11 осіб, включаючи дітей. За словами дослідників проєкту South Asasif Conservation Project, це перше поховання періоду Середнього царства (2040–1630 роки до н.е.), знайдене в цій частині некрополя.

Тіла померлих були розміщені поруч, а їхні голови орієнтовані в різні боки. Археологи припускають, що така позиція мала ритуальне або символічне значення. Про це пише Mirror.

Хоча дерев’яні саркофаги та лляні обмотки були зруйновані повінню, артефакти — зокрема статуетки та прикраси — добре збереглися. Серед знахідок — два мідні дзеркала: одне з лотосоподібною ручкою, а друге прикрашене образом богині Хатор, що уособлює небо, жіночність, родючість і любов.

Керівниця розкопок, американська археологиня Кетрін Блейкні, наголосила, що це відкриття радикально змінює уявлення про історію Південного Асасіфа. Раніше вважалося, що поховання в цьому некрополі здійснювалися лише за часів 18-ї, 22-ї, 25-ї та 26-ї династій, тобто в період з 1550 до 525 року до н.е.

Серед останків виявлено скелети п’яти жінок, двох чоловіків і трьох дітей. Щодо одинадцятого похованого — стать наразі не встановлено. На думку єгипетського Міністерства туризму та старожитностей, ця гробниця могла належати одній з 12 впливових родин регіону.

Читайте також: Святе відкриття: археологи в Ізраїлі виявили місце, де Ісус перетворив воду на вино (фото)

Цінні прикраси були знайдені переважно поряд із жіночими рештками. Водночас в одній із чоловічих гробниць археологи виявили намисто з 30 аметистових і двох агатових намистин, які обрамляють голову бегемота. Такий символ вважався уособленням сили Нілу й мав захищати померлого у потойбічному світі. Бегемота також часто пов’язували з образом богині Таурет — покровительки родючості та безпеки.

Коментуючи знахідку, Блейкні зазначила, що складність і естетика прикраси демонструють високий рівень художньої майстерності періоду Середнього царства.

Раніше ми розповідали, що археологи виявили в Ізраїлі каблучку віком 2300 років.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!