Масові відключення світла змінять платіжки українців у липні: чого очікувати

Попри останнє збільшення вартості електрики, у липні кінцеві рахунки для споживачів можуть не зазнати змін через часті відключення електропостачання. В середньому відсутність світла становить 12 годин щодня, що призводить до зниження споживання електроенергії. Така примусова економія може нівелювати ефект від підвищення тарифів.

Директор спеціальних проєктів у НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев у коментарі для РБК-Україна повідомив, що хоча в червні в Україні було підвищення тарифів на електроенергію для побутових споживачів, це не обов’язково призведе до збільшення платежів.

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Нова ціна становить 4,32 грн за кіловат-годину, що значно перевищує попередній тариф. Міністерство енергетики України попереджає, що середній платіж може зрости на 285 гривень. Проте з огляду на відключення світла, реальні рахунки за липень можуть не відображати цього зростання.

Рябцев зазначив, що час без електрики, який становить приблизно 12 годин на день, суттєво впливає на обсяги використання енергії, адже люди не можуть користуватися електроприладами протягом цих періодів.

Він також підкреслив, що споживання електроенергії варіюється серед різних домогосподарств. "У моїх знайомих минулого місяця обсяги споживання були вдвічі меншими, ніж раніше. У деяких може бути інша ситуація. Вона не однакова для всіх споживачів", – сказав він.

В цілому, з урахуванням обмеженого доступу до електроенергії, платіжки, що очікуються за липень, можуть залишитися на рівні до збільшення тарифів.

Раніше експерти назвали прилади, які непомітно накручують рахунки за світло.

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