Майстри манікюру назвали сім фатальних помилок, які травмують нігті

Більшість людей псують свої нігті вдома неправильним доглядом. Щоб нігті завжди були здоровими довірте догляд за ними професіоналу.

Про це пише Час Дій.

Невчасне обрізання нігтів

Особливо це стосується нігтів на ногах, які можуть стати причиною здавлення та ушкодження, коли ви носите шкарпетки та взуття. Неправильно обрізані нігті можуть призвести до тріщин і хвиль на їх поверхні, що створює ризик появи інфекції та грибка.

Самостійне зняття гель-лаку

Самостійне зняття гель-лаку може пошкодити нігтьову пластину та призвести до втрати якості наступного покриття. Ніготь стає більш вразливим, може виникати біль при дотику або контакті з водою.

Неправильні інструменти для манікюру

Неправильний вибір інструментів для манікюру та педикюру, таких як тупі або гострокутні інструменти для обрізання кутикули, можуть призвести до травм та запалення навколо нігтьового ложа. Неправильна пилка також може призвести до розшарування нігтьової пластини та її витончення.

Гризти нігті

Гризення нігтів чи самостійне обрізання кутикули самостійно може призвести до деформації нігтьової пластини та появи хвиль на нігтях, які можуть бути незворотніми.

Обстригання надто коротко

Обстригання нігтів надто коротко може призвести до появи болісних відчуттів. Також це може стати причиною розшарування нігтьової пластини та призвести до ризику вростання нігтя.

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Неправильне очищення

Використання неправильних засобів для очищення під нігтями може пошкодити нігтьову пластину. Рекомендується використовувати стару зубну щітку і мило для цієї процедури.

Використання рідини для зняття лаку

Рідина для зняття лаку на основі ацетону може пошкодити нігтьову пластину та призвести до опіків та дистрофії. Тому важливо вибирати безпечніші засоби.

Самостійне нанесення гель-лаку

Нанесення гель-лаку без відповідних навичок може призвести до травм та деформації нігтьової пластини. Рекомендується проведення цієї процедури професіоналами.

Нагадаємо, ми вже писали, який манікюр став неактуальним.

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