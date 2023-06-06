Матір відсиділа 20 років за те, що "задушила" своїх 4-х дітей: наука допомогла довести її невинуватість

Суд Австралії зняв звинувачення з Кетлін Фолбіг у справі вбивства чотирьох своїх дітей

Жінку, яка пробула двадцять років у в'язниці під звинуваченням у вбивстві своїх чотирьох маленьких дітей, було помилувано в Австралії. Протягом десяти років їхні смерті відбувалися по черзі, і хоча у 2003 році суд вважав неправдоподібними твердження жінки про природні причини смерті, нові дослідження вказують на інше.

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Кетлін Фолбіг була відома як "найстрашніша серійна вбивця Австралії" після того, як присяжні засудили її за вбивство своїх синів Калеба і Патріка, а також дочок Сари і Лори.

Верховний суд штату Новий Південний Уельс засудив Фолбіг до 40 років позбавлення волі з можливістю умовно-дострокового звільнення не раніше, ніж через 25 років.

Ця справа тепер вважається однією з найбільших судових помилок в Австралії, оскільки Фолбіг завжди стверджувала свою невинність.

Фолбіг була заарештована після того, як в період з 1989 по 1999 рік раптово померло четверо її дітей, віком від 19 днів до 19 місяців. Прокурори твердили, що жінка задушила своїх дітей, але не було речових доказів удушення або слідів тілесних ушкоджень.

Засудження Фолбіг було засноване на непрямих доказах, зокрема на записах у її щоденниках, де вона висловлювала складнощі материнства та звинувачувала себе у смерті дітей.

В наступному перебігу справи, адвокати Фолбіг подали кілька апеляцій та звернулися до нового розслідування у 2019 році. Проте результати цих дій не піддавали сумніву вироку, а навіть підкріпили непрямі докази, що були представлені на початковому судовому процесі проти Фолбіг.

Проте після нового розслідування, проведеного суддею у відставці Томом Батерстом, прокуратура визнала, що їхнє розуміння причин смерті дітей зазнало змін.

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Після проведення нового розслідування у справі Кетлін Фолбіг, яка витримала двадцять років ув'язнення за звинуваченням у вбивстві своїх чотирьох дітей, з'явилися нові висновки, які змінили погляд прокуратури на цей випадок.

Експерти, які брали участь у розслідуванні, зазначили, що щоденники Кетлін Фолбіг були способом для неї виразити свою скорботу та пережити трагедію, оскільки вона не мала підтримки, а також відзначили, що задушення дітей могло би бути неможливим без фізичних слідів.

Однак основною причиною зміни погляду прокуратури стали висновки групи імунологів. Вони виявили загальну генетичну мутацію під назвою CALM2 G114R у дочок Фолбіг, Сари та Лори, яка може призводити до раптової зупинки серця.

Також були знайдені докази того, що сини Калеб та Патрік мали іншу генетичну мутацію, яка пов'язується з раптовим початком епілепсії у мишей.

Професорка Карола Вінуеса, яка керувала дослідницькою групою з Австралійського національного університету, зазначила, що вони звернули увагу на незвичайну послідовність генів у ДНК Кетлін Фолбіг ще до того, як проводили тестування зразків ДНК її дітей. Їхні виявлення у листопаді 2018 року стали підставою для припущень про можливу причину смерті.

Генеральний прокурор Нового Південного Уельсу, Майкл Дейлі, заявив, що суддя у відставці, Том Батерст, дійшов "переконливого висновку" щодо обґрунтованих сумнівів у винуватості Фолбіг. Внаслідок цього губернатор Нового Південного Уельсу підписав указ про повне помилування та відпуск Фолбіг з в'язниці.

Рішення про помилування Фолбіг отримало підтримку від професорки Вінуеси, яка назвала його прекрасною подією, що може надати надію іншим жінкам, які опинилися в подібних ситуаціях. Заява Австралійської академії наук зазначила необхідність реформування правової системи в країні, щоб врахувати прогрес у науці.

Зміна погляду прокуратури на цю справу та помилування Фолбіг свідчать про важливість об'єктивності та наукового підходу до розгляду подібних випадків.

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Згідно з поясненнями прокурора Майкла Дейлі, безумовне помилування не скасовує самого вироку Фолбіг.

Окружний апеляційний суд у кримінальних справах може скасувати вирок, якщо справу передадуть до нього знову. Процес скасування вироку може зайняти до року.

У разі скасування вироку, Фолбіг може подати позов до уряду Австралії і вимагати мільйони доларів у компенсацію.

Фолбіг була названа "найстрашнішою серійною вбивцею в Австралії" після вироку.

Аналогічний прецедент стався з австралійкою Лінді Чемберлен, яку незаконно засудили до довічного ув'язнення за вбивство своєї немовляти-дочки в 1982 році. Через три роки її випустили після визнання помилки суду.

Пізніше Чемберлен отримала компенсацію в розмірі 1,3 мільйона австралійських доларів (858 тисяч доларів США).

Проте адвокати Фолбіг зауважують, що її справа набагато складніша, ніж справа Чемберлен. Фолбіг провела 20 років у в'язниці, а її життя зіпсувалося через втрату дітей та довгі роки ув'язнення за злочини, які, за науковими доказами, вона не скоїла.

Біля воріт в'язниці друзі Фолбіг зустріли її після багаторічної кампанії за її звільнення. Прокурор Дейлі закликав журналістів та громадськість поважати право Фолбіг на приватне життя.

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