Медики розповіли, як уникнути проблем із здоров’ям після новорічного застілля

Як уникнути проблем зі здоров'ям після святкового застілля

Новорічні застілля часто закінчуються проблемами зі здоров’ям, проте їх можна уникнути, якщо дослухатися кількох порад медиків.

Про це пишуть на офіційному порталі КМДА зі слів директорки Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург.

"Лічені години відділяють від зустрічі 2023 року. І хоча настрій українців цьогоріч не надто святковий, більшість із нас все ж таки традиційно збереться за столом із близькими і рідними, щоб побажати в новому році один одному головного – перемоги. Та, за спостереженням медиків, ситні трапези часто призводять до низки недугів: від легких нездужань до тяжких харчових отруєнь або збоїв у роботі організму", – нагадала медикиня.

За словами лікарів, після свят стабільно зростає кількість звернень пацієнтів зі скаргами на проблеми шлунково-кишкового тракту, загострення виразкової хвороби, панкреатиту, серцево-судинних захворювань, а особливо скарги на алкогольні інтоксикації та отруєння.

Тому Валентина Гінзбург дала кілька порад, як уникнути негараздів та провести свята щонайменше без звернень до медиків:

Подбайте про безпечність продуктів, що вживатимете. Не купуйте їх на стихійних ринках, не запасайтеся заздалегідь, щоб вони не псувались, правильно зберігайте та уважно контролюйте терміни придатності. Ретельно мийте фрукти та овочі, особливо, які будете їсти сирими. Кухонні дошки та приладдя, що використовувалися для нарізання сирого м’яса, риби, птиці, необхідно вимити гарячою водою з миючим засобом. Бажано замінити на кухні рушники та ганчірки на паперові, щоб мінімізувати ризики потрапляння хвороботворних мікробів із рук у страви. Створіть правильне меню святкового столу. Обирайте рецепти, багаті овочами, фруктами, цільнозерновими, рибою та нежирним м’ясом. Уникайте страв із майонезом та занадто жирних страв. Приготовлене заздалегідь обов’язково зберігайте у холодильнику. Салати заправляйте безпосередньо перед подачею. Не переїдайте та сідайте за стіл не зовсім голодним, починаючи вечерю з білкових страв та овочів. Це одразу надасть відчуття ситості та дозволить згодом з’їсти менше. Жирні, смажені та копчені страви ускладнюють травлення. Їжте невеликими порціями, якщо хочете спробувати всі страви. Не відмовляйтесь від їжі напередодні застілля, адже такий стрес може мати погані наслідки для організму. Між вечерею та десертом зробіть перерву, під час якої бажано порухатися. Не пийте багато алкоголю, та пам'ятайте, що безпечної дози не існує. Крім усього, спиртне послаблює симптоми переїдання, чим спонукає до подальшої трапези.

Лікарка наголосила, що в разі відчуття болю у грудях, животі, підвищеного газоутворення, нудоти, проносу, блювоти необхідно негайно звернутися до лікаря. Якщо ваш сімейний лікар не на зв’язку, телефонуйте на лінію "Порада лікаря за телефоном" – 15-83 або (044) 235-01-01 (із мобільного).

"Бережіть себе! Зараз це важливо як ніколи. Адже кожен із нас сьогодні – бойова одиниця єдиного фронту, що боронить рідний край. Кожен на своєму місці наближає перемогу, тож маємо дбати про себе щонайменше в ситуаціях, коли можемо це зробити", – закликала Валентина Гінзбург.

Нагадаємо, раніше дієтологиня попередила, що не можна їсти у новорічну ніч, щоб не нашкодити собі.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!