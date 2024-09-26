Мегапотужна червона буря вдарила по Землі: скільки триватиме та як захиститися

Потужний сонячний спалах викликав на Землі сильну магнітну бурю, яка досягла рівня К-індексу 7. Це вказує на значні геомагнітні збурення, що можуть вплинути на самопочуття людей та роботу електроніки.

Згідно з даними сервісу Meteoagent, 26 вересня сила геомагнітних штормів становитиме 7 балів (червоний рівень небезпечності), а 27 вересня вона знизиться до К-індексу 3 балів (зелений рівень). У період з 28 по 30 вересня, попередньо, потужних магнітних бур не очікується.

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Скільки триватимуть магнітні бурі:

Магнітні бурі: календар. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms Магнітні бурі: календар. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms

Що таке магнітна буря і чому вона небезпечна?

Магнітні бурі – це збурення магнітного поля Землі, спричинені сонячними спалахами. Під час таких бур відбувається викид заряджених частинок, які взаємодіють з магнітосферою нашої планети. Це може призвести до:

Погіршення самопочуття: у багатьох людей під час магнітних бур спостерігаються головний біль, запаморочення, безсоння, підвищена стомлюваність, загострення хронічних захворювань.

Збою в роботі електроніки: магнітні бурі можуть впливати на роботу супутників, систем зв'язку, електромереж.

Як захиститися від впливу магнітних бур?

Хоча повністю уникнути впливу магнітних бур неможливо, є кілька рекомендацій, які допоможуть зменшити дискомфорт:

Здоровий спосіб життя: дотримуйтесь правильного харчування, висипайтесь, займайтесь фізичними вправами.

Режим дня: спробуйте лягати спати і прокидатися в один і той же час.

Відпочинок: приділяйте достатньо часу відпочинку та розслабленню.

Водний баланс: пийте більше чистої води.

Збалансоване харчування: уникайте жирної, гострої та солоної їжі, алкоголю, кофеїну.

Мінімізація стресів: Спробуйте зайнятися медитацією, йогою або іншими практиками для розслаблення.

Контроль артеріального тиску: людям з гіпертонією особливо важливо контролювати свій стан під час магнітних бур.

Що пити під час магнітних бур?

Пийте достатню кількість чистої води для підтримки водного балансу організму. Зелений чай, ромашка, м'ята можуть допомогти заспокоїтися і зняти напругу. Фруктові та овочеві соки містять вітаміни і мінерали, необхідні для підтримки організму.

Якщо ви відчуваєте значне погіршення самопочуття під час магнітних бур, обов'язково зверніться до лікаря.

Нагадаємо, сонячний шторм знищив частину магнітного поля нашої планети та утворив "магістраль" між Сонцем і Землею.

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