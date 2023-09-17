Механік з 55-річним стажем розповів лайфхак, як самостійно завести авто з розрядженим акумулятором

Як завести авто з акумулятором, що розрядився

Досвідчений механік Скотті Кілмер надав корисні поради щодо того, як запустити автомобіль, коли розряджений акумулятор. Ці прості кроки можуть допомогти уникнути поїздки на СТО та заощадити час і гроші.

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Все, що вам потрібно – це пара проводів для прикурювання, про що пише видання The Sun. Ось кілька порад від Кілмера:

Використовуйте правильні кабелі: Вам знадобляться кабелі для прикурювання з плюсовим і мінусовим кінцями. Переконайтеся, що кабелі в нормальному стані і не мають пошкоджень. Правильно підключіть кабелі: Підключіть плюсовий кінець одного кабелю до плюсового кінця акумулятора автомобіля-донора. Другий плюсовий кінець прикріпіть до плюсового проводу від вашої вимкненої машини. Підключіть мінусові кабелі: Мінусовий кінець одного кабелю пов'язуйте з мінусовою клемою акумулятора автомобіля-донора. Другий мінусовий кінець кабелю прикріпіть до металевої частини вашої машини. Запустіть двигун: Зараз ви можете спробувати запустити двигун вашої машини. Працюйте з акумулятором: Якщо ваш акумулятор розряджений досить сильно, може знадобитися деякий час, щоб він набрав достатньої потужності. Дайте двигуну працювати приблизно 5-10 хвилин, щоб зарядити акумулятор. Заглушіть автомобіль-донор: Переконайтеся, що двигун автомобіля-донора вимкнено перед спробою запуску вашої машини. Обережність з підключенням: Уникайте підключення кабелів до негативної клеми акумулятора з міркувань безпеки. Це може запобігти руйнуванню комп'ютерної системи вашої машини.

Також, Кілмер рекомендує використовувати мідні дроти, оскільки алюмінієві можуть розплавитися внаслідок великого струму. Після правильного підключення кабелів до акумулятора вашої машини, ви повинні мати можливість запустити двигун.

Якщо у вас немає кабелів для прикурювання, ви також можете розглянути придбання портативного зарядного пристрою для акумулятора. Вони зазвичай легкі у використанні і мають захист від неправильного підключення.

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