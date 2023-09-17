Механик с 55-летним стажем рассказал лайфхак, как самостоятельно завести автомобиль с разряженным аккумулятором

Опытный механик Скотти Килмер дал полезные советы по поводу того, как запустить автомобиль, когда разряжен аккумулятор. Эти простые шаги могут помочь избежать поездки на СТО и сэкономить время и деньги.

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Все, что вам нужно – это пара проводов для прикуривания, о чем пишет The Sun. Вот несколько советов от Килмера:

Используйте правильные кабели: Вам понадобятся прикуривающие кабели с плюсовым и минусовым концами. Убедитесь, что кабели в нормальном состоянии и не имеют повреждений. Правильно подключите кабели: Подключите плюсовой конец одного кабеля к плюсовому концу аккумулятора автомобиля-донора. Второй плюсовой конец прикрепите к плюсовому проводу от выключенной машины. Подключите минусовые кабели: Минусовый конец одного кабеля связывайте с минусовой клеммой аккумулятора автомобиля-донора. Второй минусовый конец кабеля прикрепите к металлической части машины. Запустите двигатель: Теперь вы можете попытаться запустить двигатель вашей машины. Работайте с аккумулятором: Если аккумулятор разряжен достаточно сильно, может потребоваться некоторое время, чтобы он набрал достаточную мощность. Дайте двигателю работать примерно 5-10 минут, чтобы зарядить аккумулятор. Заглушите автомобиль-донор: Убедитесь, что двигатель автомобиля-донора выключен перед попыткой запуска машины. Осторожность с подключением: Не подключайте кабели к отрицательной клемме аккумулятора из соображений безопасности. Это может предотвратить разрушение компьютерной системы вашей машины.

Также, Килмер рекомендует использовать медные провода, поскольку алюминиевые могут расплавиться из-за большого тока. После правильного подключения кабелей к аккумулятору машины, вы должны иметь возможность запустить двигатель.

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Если у вас нет прикуривающих кабелей, вы также можете рассмотреть приобретение портативного зарядного устройства для аккумулятора. Они обычно легки в использовании и обладают защитой от неправильного подключения.

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