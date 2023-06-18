Механізм призначення житлової субсидії спростили: Тепер враховуватимуть не всі доходи та майно

Які доходи та майно не враховуватимуть під час призначення субсидії

Уряд спростив механізм призначення житлової субсидії, що дозволить спростити процедуру подачі заявок. Тепер громадяни матимуть можливість подати спрощений варіант заяви без необхідності декларувати свої доходи. Крім того, у нових правилах будуть встановлені обмеження на врахування певних доходів та майна певних категорій населення.

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Зокрема, наявність автомобіля більше не буде враховуватися при призначенні субсидії для прийомних сімей, багатодітних сімей, сімей з трьома або більше дітьми та сімей, в яких є особа з інвалідністю. Також, доходи членів домогосподарства, які перебувають за кордоном понад 60 днів, не будуть враховуватися при визначенні соціальних нормативів.

Крім того, внесені зміни передбачають нарахування субсидій та пільг для мешканців регіонів, що знаходяться в зоні активних бойових дій або під окупацією, де органи соціального захисту не функціонують. Цим особам будуть нараховані допомоги на оплату житлово-комунальних послуг на підставі даних, що знаходяться у реєстрах отримувачів Єдиної інформаційної системи соціальної сфери. Виплати будуть здійснюватися на банківські картки.

Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.

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