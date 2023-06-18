Механизм назначения жилищной субсидии упростили: Теперь будут учитываться не все доходы и имущество

Правительство упростило механизм назначения жилищной субсидии, что позволит упростить процедуру подачи заявок. Теперь у граждан будет возможность подать упрощенный вариант заявления без необходимости декларировать свои доходы. Кроме того, в новых правилах будут установлены ограничения на учет определенных доходов и имущества определенных категорий населения.

Читайте также: 9 причин, по которым украинцы не смогут получить субсидию

В частности, наличие автомобиля больше не будет учитываться при назначении субсидии для приемных семей, многодетных семей, семей с тремя или более детьми и семей, в которых есть лицо с инвалидностью. Также доходы членов домохозяйства, которые находятся за границей более 60 дней, не будут учитываться при определении социальных нормативов.

Видео дня

Кроме того, внесенные изменения подразумевают начисление субсидий и льгот для жителей регионов, находящихся в зоне активных боевых действий или под оккупацией, где органы социальной защиты не функционируют. Этим лицам будут начислены пособия по оплате жилищно-коммунальных услуг на основании данных, находящихся в реестрах получателей Единой информационной системы социальной сферы. Выплаты будут производиться на банковские карты.

Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!