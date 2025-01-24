Метеочутливим загрожує погане самопочуття: прогноз магнітних бур на 25 січня

З 24 по 26 січня на Землі очікується потужна магнітна буря, яка досягне рівня G2.Згідно з прогнозами, 24 січня геомагнітна активність буде на рівні G1, але вже 25 січня вона посилиться до G2, що може суттєво вплинути на самопочуття.

Підвищена геомагнітна активність здатна викликати головний біль, нудоту, перепади настрою, підвищену тривожність і навіть різкі коливання артеріального тиску. Про це повідомляє British Geological Survey Geomagnetism.

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Особливо вразливими можуть бути метеочутливі люди, які можуть відчувати стрес і погіршення загального стану.

Щоб зменшити негативний вплив магнітних бур, фахівці рекомендують пити більше води, уникати надмірних фізичних навантажень і дбати про свій відпочинок.

Нагадаємо, ми вже представляли прогноз магнітних бурь на 22 січня.

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