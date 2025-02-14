Метеочутливим підготуватись, очікується жовтий рівень: прогноз магнітних бур на 15 лютого

Магнітні бурі можуть впливати на атмосферний тиск, що призводить до головного болю, втоми та підвищеного рівня стресу у чутливих людей.Геомагнітна активність вимірюється за шкалою від 0 до 9 за допомогою планетарного К-індексу, де значення 5 і вище свідчить про сильні магнітні бурі.

Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) повідомляє, що у суботу, 15 лютого, буря дещо ослабне, а К-індекс знизиться до 4, що вказує на середню геомагнітну активність.

Варто пам’ятати, що прогнози можуть змінюватися, оскільки дані про сонячну активність оновлюються кожні три години. Тому рекомендується стежити за останніми оновленнями.

Магнітні бурі виникають через спалахи та викиди енергії на Сонці, під час яких заряджені частинки, такі як протони та електрони, досягають магнітосфери Землі. В результаті відбувається збурення магнітного поля, що може впливати як на техніку, так і на здоров'я людини. Магнітні бурі з К-індексом вище 5 вважаються сильними, а при показниках 7 або 8 можна спостерігати полярні сяйва.

Читайте також: Потужна магнітна буря накриє Землю з піком у 8 балів: скільки днів триватиме шторм

Вплив магнітних бур на організм проявляється у вигляді головного болю, слабкості, дратівливості та зниження концентрації. Специфічних ліків від цього явища не існує, але можна полегшити стан за допомогою звичайних засобів для усунення симптомів.

Щоб мінімізувати негативний вплив магнітних бур, варто дотримуватися здорового режиму дня, правильно харчуватися, обмежити вживання солоного, жирного та гострого, зменшити споживання кави й алкоголю. Корисними будуть трав'яні чаї, достатня кількість води, регулярні прогулянки на свіжому повітрі та легкі фізичні навантаження. Важливо уникати стресів та конфліктів, а людям із хронічними захворюваннями слід мати під рукою необхідні ліки. Контрастний душ вранці допоможе підбадьоритися, а ввечері можна розслабитися у ванні.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що насувається магнітна буря червоного рівня.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!