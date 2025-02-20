Метеочутливим підготуватись, очікується жовтий рівень: прогноз магнітних бур на 21 лютого

Магнітні бурі можуть впливати на атмосферний тиск, що призводить до погіршення самопочуття у чутливих людей. Серед можливих симптомів – головний біль, втома та підвищений рівень стресу.

За прогнозами Центру прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA, 21 лютого магнітні бурі будуть слабкими, з індексом 2. Важливо пам’ятати, що прогнози можуть змінюватися, оскільки науковці оновлюють дані кожні три години.

Магнітні бурі виникають через викиди сонячної енергії у космос, що складається із заряджених частинок. При досягненні магнітосфери Землі вони викликають порушення, які можуть впливати як на здоров’я людей, так і на роботу супутників, мобільного зв’язку та радіочастот. Потужні магнітні бурі здатні викликати навіть полярні сяйва.

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Для полегшення впливу магнітних бур рекомендується дотримуватися здорового способу життя: висипатися, правильно харчуватися, уникати стресу та важкої їжі, пити більше води й трав'яних чаїв. Прогулянки на свіжому повітрі та помірні фізичні навантаження допоможуть знизити негативний вплив. Людям із хронічними захворюваннями слід більше відпочивати та мати при собі необхідні ліки. Контрастний душ вранці покращить самопочуття, а ввечері розслабить організм.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що насувається магнітна буря червоного рівня.

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