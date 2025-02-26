Метеочутливим підготуватись: прогноз магнітних бур на 27 лютого

Магнітні бурі впливають на атмосферний тиск, що може викликати головний біль, втому та стрес у чутливих людей. Прогноз магнітних бур може змінюватися, оскільки дослідники оновлюють дані кожні три години. Тому варто регулярно слідкувати за оновленнями, щоб бути в курсі можливих змін.

За прогнозом Центру прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA, у найближчі дні очікується помірна геомагнітна активність. 25 та 28 лютого рівень сонячної активності досягне К-індексу 4, що відповідає середнім магнітним бурям, тоді як 26 і 27 лютого показник буде на рівні 3, що свідчить про слабкі збурення.

Магнітні бурі виникають через спалахи на Сонці, під час яких у космос викидається потік заряджених частинок. Потрапляючи у магнітосферу Землі, вони спричиняють геомагнітні збурення. Інтенсивність таких явищ вимірюється за К-індексом, де показники від 1 до 4 вважаються незначними, а бурі від рівня 5 і вище можуть впливати на самопочуття людей та роботу комунікаційних систем. У разі сильних магнітних бур (К-індекс 7–8) можна навіть спостерігати полярні сяйва.

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Щоб зменшити вплив магнітних бур на організм, рекомендується дотримуватися режиму сну та правильного харчування, обмежити вживання солоної, жирної їжі, алкоголю та кави, пити більше води та трав’яного чаю. Прогулянки на свіжому повітрі, фізична активність та уникнення стресу також допоможуть покращити самопочуття. Людям із хронічними захворюваннями варто більше відпочивати та мати під рукою необхідні ліки. Контрастний душ вранці додасть бадьорості, а ввечері розслабитися допоможе тепла ванна.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що насувається магнітна буря червоного рівня.

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