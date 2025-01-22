Метеозалежним приготуватись: прогноз магнітних бурь на 22 січня

22 січня очікується помірна магнітна буря з К-індексом 4. Магнітні бурі виникають внаслідок сонячних спалахів, коли заряджені частинки досягають магнітосфери Землі.

Їхня інтенсивність вимірюється за К-індексом від 1 до 9. Бурі з показниками 1-4 вважаються слабкими, тоді як значення від 5 і вище можуть помітно впливати на самопочуття людей та роботу електронних пристроїв. При К-індексі 7-8 можна спостерігати полярні сяйва. Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA.

Метеопрогноз на 22 січня. Джерело: Центр прогнозування космічної погоди Метеопрогноз на 22 січня. Джерело: Центр прогнозування космічної погоди

Під час магнітних бур люди можуть відчувати головний біль, втому та стрес через зміни атмосферного тиску.

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Щоб полегшити стан, рекомендується:

- Дотримуватися режиму сну та здорового харчування

- Обмежити вживання гострого, солоного, жирного та кофеїну

- Пити більше води та трав'яних чаїв

- Гуляти на свіжому повітрі, уникаючи прямого сонця

- Виконувати легкі фізичні вправи

- Уникати стресових ситуацій

- Метеозалежним людям варто мати під рукою необхідні ліки

- Практикувати контрастний душ вранці та розслабляючі ванни ввечері

Нагадаємо, 2025 рік розпочнеться з потужної магнітної бурі.

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