Міф про каву після пробудження зруйновано: вчені розкрили неочікувану правду

Вчені, які вивчають вплив кофеїну на людський організм, розвінчали поширений у соцмережах міф про необхідність відмови від кави в перші 90–120 хвилин після пробудження. За словами експертів, хоча відтермінування вживання напою може мати певні переваги, наразі немає достатніх наукових доказів, що підтверджують цю теорію.

Про це повідомляє The New York Times. Експертка з вивчення кофеїну, дослідниця Медичної школи Фейнберга при Північно-Західному університеті Мерілін Корнеліс пояснює, що кофеїн діє шляхом блокування рецепторів аденозину – речовини, яка спричиняє відчуття втоми та сонливості.

Як зазначає Майкл Гранднер, керівник програми досліджень сну в Університеті Аризони, ефект бадьорості після вживання кави зазвичай настає через 20–30 хвилин.

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Доктор Корнеліс наголошує, що реакція на кофеїн у кожної людини індивідуальна, тому не існує єдиного ідеального часу для його вживання.

Деяким людям достатньо однієї чашки кави зранку, тоді як інші потребують ще однієї порції через кілька годин, зазначає експертка.

Нейробіолог армії США Еллісон Брагер підкреслює, що для представників певних професій, таких як військові, пожежники чи хірурги, затримка вживання ранкової кави може навіть нести ризики. Дослідження доводять, що кофеїн позитивно впливає на концентрацію уваги та фізичну витривалість.

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Окрім цього, фахівці спростували поширене уявлення про те, що кава вранці порушує природний процес пробудження. Дослідження підтвердили, що у людей, які регулярно споживають кофеїн, він майже не впливає на рівень кортизолу вранці.

Фахівці рекомендують утримуватися від споживання кофеїну за 6–8 годин до сну, а якщо є труднощі з засинанням – за 8–12 годин. Якщо ж потреба в кофеїні зберігається протягом усього дня, варто проконсультуватися з лікарем-сомнологом, оскільки це може свідчити про порушення сну, такі як безсоння або апное.

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