Мінімальна зарплата в Україні: що зміниться вже з 1 липня

Народні депутати України подали ініціативу щодо поступового збільшення мінімальної заробітної плати, яка є базовою для визначення посадових окладів у бюджетному секторі. Якщо парламент підтримає цю пропозицію, новий рівень "мінімалки" почне діяти вже з 1 липня 2025 року.

Це випливає з даних, оприлюднених на офіційному порталі Верховної Ради. Йдеться про альтернативний законопроєкт №13164-1, зареєстрований 28 квітня 2025 року. Він передбачає внесення змін до статті 4 Закону України "Про щомісячну грошову виплату деяким категоріям громадян". Авторкою документа є народна депутатка Юлія Тимошенко, представниця партії "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Проєкт закону спрямований на поступове вирівнювання розміру мінімальної заробітної плати з фактичним прожитковим мінімумом. У пояснювальній записці зазначено, що мінімальна зарплата не має бути нижчою за прожитковий мінімум для працездатного населення, як того вимагає стаття 9 Закону України "Про оплату праці".

Читайте також: Внески до Пенсійного фонду: які суми від зарплати втрачають українці

Серед основних положень ініціативи:

покрокове підвищення мінімальної заробітної плати, починаючи з 1 липня поточного року, до рівня фактичного прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

фінансування змін планується здійснити за рахунок скорочення другорядних витрат усіх рівнів державного бюджету та за рахунок додаткових надходжень у бюджети.

За підрахунками, щомісячна вартість реалізації цього проєкту становитиме орієнтовно 2,5 мільярда гривень.

Мінімальна заробітна плата та прожитковий мінімум у 2025 році

У Державному бюджеті на 2025 рік розмір мінімальної зарплати залишено незмінним – на рівні 8 000 гривень, як і в січні 2024 року.

При цьому, за даними на березень 2025 року, фактичний прожитковий мінімум склав 10,8 тис. грн. Таким чином, мінімальна зарплата покриває лише 74,1% від реального прожиткового мінімуму. До кінця року цей показник може змінитися.

Втім, як зазначають в уряді, через обмежені фінансові ресурси в умовах воєнного стану перегляд мінімальної зарплати наразі не є можливим – ні в 2025-му, ні в найближчі роки.

Раніше ми розповідали, чи очікується зростання мінімалки в Україні у 2026 році.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!