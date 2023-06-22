'Мінімум вісім 200-х': Сирський показав знищення окупантів під Бахмутом (відео)

Українські військові продовжують знищувати загарбників та російську техніку на різних напрямках фронту. Зокрема, бої ведуться на одній з найгарячіших точок – Бахмутському напрямку.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський показав кадри ефективної роботи HIMARS по ворогу. За його словами, вдалося ліквідувати щонайменше вісьмох окупантів.

"По росіянах працює HIMARS. Щонайменше вісім 200-х ворогів. Чудова робота "Рибака". Ворог втратив "Тюльпан". Сили оборони знищують техніку росіян на Бахмутському напрямку", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити, як українські військові виявили пересування ворожої техніки. На наступних кадрах показано точне влучання снарядів з HIMARS та знищення бойової машини окупантів.

Точний час та місце не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, днями українські військові, які перебувають на Бахмутському напрямку, захопили ворожі бліндажі та окопи. Третя штурмова бригада зайшла на позиції противника та зайняла його окопи для подальшого ведення бою.

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