Міністр Резніков спрогнозував, коли росія може розпочати новий масштабний наступ

В Україні готуються до можливого нового масштабного наступу з боку росії. Він може відбутися в лютому, оскільки російська влада полюбляє символізм.

Про це сказав міністр оборони Олексій Резніков, повідомляє УНІАН. За словами очільника МОУ, масштабного наступу росіян може і не відбутись.

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"Можливий наступ росіян ми усе одно очікуємо в лютому. Це просто з точки зору символізму. Це нелогічно з точки зору військових, бо у них ще не готові всі ресурси, але вони це роблять. Минулий рік – вони теж, не створивши ударних угрупувань, поперлися. Ну, і нарвалися", – зауважив Резніков.

Він запевнив, що наразі в Україні накопичують резерви та очікують поповнення запасів зброї від міжнародних партнерів.

"У нас вже створено ресурси та резерви, якими ми можемо стабілізувати та тримати удар", – сказав він.

Водночас Резніков висловив переконання, що 2023 рік для України стане роком перемоги.

"Ми віримо, що 2023 рік буде роком перемоги. Я вірю в створення військового трибуналу", — наголосив очільник МОУ.

Тим часом військовий експерт Олег Жданов в етері "Першого Західного" висловив думку, що "наступ росіян може бути просто розмазаним в часі шляхом нарощування сил".

"Але через певний час вони почнуть знижувати темп наступу, бо така кількість втрат не може тривати вічно. Були найманці з в’язнів, тепер їх змінили регулярні війська. А далі вже нема кому їх замінювати, – пояснив він свою думку.

Найбільш напруженим на фронті, вважає експерт, буде період до квітня, бо російська армія зможе стягнути на фронт найбільшу кількість мобілізованого ресурсу.

"путін буде робити ставку на безмежний людський ресурс. Це його єдиний козир сьогодні. Він буде кидати в бій все більше людей", – вважає Жданов.

Нагадаємо, на початку січня міністр Резніков заявляв, що в Україні не планують проводити "масової" мобілізації. Однак, за його словами, все залежатиме від ситуації на фронті.

"У масовій мобілізації станом на сьогодні я не бачу необхідності. Але, звісно, ситуація на фронті може змінитися у будь-який момент, залежить від розвитку подій. І тоді прийматиметься рішення: РНБО, президент, Верховна Рада", - сказав міністр.

За його словами, в Україні зараз "ми поповнюємо втрати, беремо особливих фахівців визначених для завдань".

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