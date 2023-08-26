'Мінка, Проказін, Juice': побратими загиблих при зіткненні L-39 пілотів щемливо попрощалися з героями (відео)

25 серпня у небі над Житомирською областю зіткнулися екіпажі двох навчально-бойових літаків L-39. Усі троє пілотів загинули.

Побратими загиблих льотчиків на місці трагедії встановили піаніно, на якому написали прізвища та позивні пілотів "Мінка, Проказін, Juice" та зіграли для них останню мелодію.

Традиція спалювати піаніно походить з Америки – на згадку про загиблих льотчиків при виконанні завдання. Саме так українські військовослужбовці вшанували пам'ять загиблих 25 серпня пілотів.

Нагадаємо, 25 серпня у Житомирській області сталася трагедія – у результаті авіакатастрофи загинули троє українських пілотів, серед яких був відомий льотчик Андрій Пільщиков із позивним "Джус".

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!