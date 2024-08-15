Міноборони знайшло велику кількість золота й срібла у знищеній військовій техніці: скільки мільйонів вдалося отримати

Міністерство оборони України за перші сім місяців 2024 року отримало 24,7 млн грн від переробки дорогоцінних металів, знайдених у знищеній військовій техніці.

Як повідомило Міноборони у середу, 14 серпня, у військових частинах ЗСУ та на спеціальних майданчиках накопичено 1000 тонн знищеної техніки, що містить дорогоцінні метали.

У складі металобрухту було знайдено 100 кг золота, 1900 кг срібла та 25 кг платини. Міністерство оборони здійснило переробку цих металів через спеціалізовані приватні підприємства.

До кінця року міністерство планує отримати додаткові 18 млн грн від переробки.

Після продажу дорогоцінних металів кошти розподіляються таким чином: 80% від золота та платини і 50% від срібла надходять до державного бюджету, а решта 20% та 50% відповідно залишаються у спеціальному фонді Міноборони для потреб ЗСУ.

Раніше ми розповідали, що бійці Сил оборони на Запоріжжі знищили російську РЛС "Каста", ціна якої сягає $60 млн.

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