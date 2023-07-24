Міноборони рф заявило про невдалу спробу Києва здійснити атаку по об‘єктах в Москві та Криму

Міністерство оборони росії підтвердило атаку безпілотниками на Москву вранці 24 липня і звинуватило у ній Україну. Крім того, росіяни повідомили про “невдалу" атаку Києва на склад боєприпасів у Джанкої.

Про це йдеться у заяві у Telegram.

"Засобами радіоелектронної боротьби два українських БПЛА були придушені і зазнали аварії", – говориться у повідомленні Міноборони рф.

Також росіяни зазначили, що внаслідок атаки дронів ніхто не постраждав.

Атаку БПЛА підтвердив і мер столиці рф Сергій Собянін.

"Сьогодні близько четвертої години ранку зафіксовано удари безпілотників по двох нежитлових будинках. Серйозних руйнувань і постраждалих немає", – написав він.

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“Упродовж ночі 24 липня припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку сімнадцятьма безпілотними літальними апаратами по об'єктах на території півострова Крим", – повідомило Міноборони рф.

Зазначається, що чотирнадцять українських БПЛА були придушені засобами РЕБ, з яких одинадцять безпілотників зазнали аварії в акваторії Чорного моря, і ще три впали на території півострова.

Нагадаємо, в окупованому Криму дрон влучив в склад боєприпасів.

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