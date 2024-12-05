Світ перебуває на порозі 'третьої ядерної ери' - глава збройних сил Британії

Головнокомандувач збройними силами Великої Британії адмірал сер Тоні Радакін заявив, що світ опинився на порозі "третьої ядерної ери", де "фактично відсутні" запобіжники, що могли б захистити людство від катастрофи.

Під час лекції в аналітичному центрі Королівського інституту об’єднаних збройних сил у Лондоні Радакін підкреслив, що світовий порядок зазнає серйозних змін.Про це повідомляє Financial Times

"Ми знаходимося на порозі нової ядерної ери, що відзначається поширенням ядерних і руйнівних технологій, а також майже повною відсутністю тієї безпекової архітектури, яка існувала раніше", — зазначив він.

"Нам слід чітко усвідомлювати, що на кону, і чи готові ми до адекватної реакції на нові виклики", — додав Радакін, наголошуючи, що ризик ядерної війни зростає через відсутність ефективної міжнародної системи безпеки.

Його тривожні зауваження пролунали після заяви генерального секретаря НАТО Марка Рютте, який звинуватив Росію у підтримці ядерної програми Північної Кореї в обмін на участь північнокорейських військ у війні проти України.

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Радакін також попередив, що оборонна угода між Москвою та Пхеньяном може включати обмін критично важливими технологіями та досвідом.

Видання зазначає, що останнім часом Росія та США вийшли з низки важливих договорів з контролю над озброєннями. Єдиним чинним є договір про скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь, який завершить дію в 2026 році, в середині другого терміну президентства Дональда Трампа.

Водночас Радакін заявив, що Великобританія та її союзники по НАТО залишаються захищеними від прямого нападу з боку Росії завдяки ефективній стратегії стримування.

Він також підкреслив важливість збереження ядерної парасольки, яку Великобританія та США забезпечують своїм союзникам, і закликав продовжувати цю практику в майбутньому.

Третя ядерна ера — це період, коли ядерні технології та розповсюдження ядерної зброї стають дедалі більш загрозливими, а системи безпеки, створені після Холодної війни, втрачають свою ефективність. Це також час, коли нові країни, такі як Північна Корея, Іран та інші, активно розвивають свої ядерні програми, що суттєво збільшує ризик ядерної ескалації. Крім того, глобальна стабільність опиняється під загрозою через порушення або втрату чинності основних договорів з контролю над озброєннями.

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