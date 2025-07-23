Світ охопила хвиля подорожчання продуктів: як це вплине на ціни в Україні

У світі стрімко зростають ціни на продукти через масштабні кліматичні аномалії. Незвична погода – від негоди в Африці до спеки в Україні – дедалі частіше стає головною причиною глобального подорожчання харчів.

Вартість окремих товарів може зрости в рази буквально за кілька тижнів. Як зазначає видання Financial Times, світ опинився перед ефектом доміно: кліматичні зміни в одному регіоні запускають ланцюг впливів на продовольчі ринки у багатьох країнах.

У Великій Британії вартість картоплі зросла на 22% лише за кілька тижнів після надмірно дощової зими. В Індії спека спричинила стрибок цін на цибулю – вона подорожчала на 89%, а в Південній Кореї через аномальну спеку літом капуста здорожчала на 70%.

У США восени 2022 року через посуху в Каліфорнії та Аризоні ціни на овочі злетіли на 80%. В Японії рис подорожчав майже на 50%, а в Китаї овочі зросли в ціні на 30%. У Гані сильна спека та нестача дощів призвели до рекордного стрибка світових цін на какао – на 280%, що боляче вдарило по споживачах у країнах Європейського Союзу та Великої Британії.

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На відміну від поступового зниження врожаїв, короткотермінові цінові стрибки виникають раптово й різко. Екстремальні погодні явища – такі як посухи, затоплення, спека або заморозки – порушують логістичні ланцюги, знищують значну частину врожаю та призводять до тимчасового дефіциту, на який ринок реагує миттєво.

Як зазначає дослідник Максиміліан Коц, подібні погодні катаклізми "виходять далеко за межі того, що ми вважали нормою при стабільному кліматі". Він попереджає: якщо світова харчова система не адаптується до нових викликів, на нас чекають ще більш різкі, болючі та несподівані цінові потрясіння.

На думку Тараса Баштанника, голови Української плодоовочевої асоціації, епоха дешевих продуктів уже позаду. Підвищення цін у 2025 році пояснюється не лише воєнними чинниками – істотно зросла собівартість виробництва через брак робочих рук, перебої в логістиці та погодні умови, які дедалі частіше зривають цілі сезони. Як приклад — цьогорічні втрати врожаю черешні одночасно в Україні, Туреччині, Узбекистані та країнах ЄС.

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Стрімке підвищення цін на продукти б'є не лише по гаманцях, а й створює політичну нестабільність. Наприклад, масштабні пожежі в Росії у 2010 році стали причиною стрибка світових цін на пшеницю. У відповідь уряд РФ ввів заборону на експорт зерна, що спровокувало хлібні протести навіть у таких далеких країнах, як Мозамбік. Схожі сценарії повторюються й сьогодні, і найбільше страждають малозабезпечені держави.

Якщо погодні катаклізми продовжуватимуть посилюватися, урядам і центробанкам доведеться переглядати економічні прогнози, зокрема інфляційні. Наприклад, у Великій Британії несподіване зростання інфляції до 3,6% у червні 2025 року напряму пов’язують із різким здорожчанням продовольства. Без рішучих змін у кліматичній політиці та продовольчих системах світ ризикує зіткнутися з постійною харчовою кризою.

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