Багато людей про це забувають: що треба робити двічі на тиждень, щоб спати влітку з комфортом

Як часто потрібно прати постільну білизну влітку

Улітку терморегуляція нашого організму працює більш активно, що часто призводить до забруднення постільної білизни. Тому важливо пам'ятати про регулярну зміну постільної білизни не лише взимку, але й влітку.

Рекомендується змінювати постільну білизну частіше під час літнього сезону, оскільки вона швидше забруднюється. Якщо взимку ви перете постільну білизну приблизно раз на два тижні, то влітку це краще робити принаймні двічі на тиждень.

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Зазначимо, що не обов'язково повністю змінювати весь комплект постільної білизни. Можна просто прати простирадла та наволочки. Це забезпечить вам свіжу та чисту поверхню для спілкування з тілом під час сну.

Додатково, для здорового сну влітку важливо вибрати тканину, яка добре пропускає повітря. Чудовим варіантом є бавовна, оскільки вона має дихаючі властивості.

Щодо частоти покупки нової постільної білизни, вона також може зноситися та пошкоджуватися з часом. Зазвичай, рекомендується оновлювати постільну білизну кожні два-три роки.

Під час вибору якісної постільної білизни, варто користуватися наступними порадами:

Вища щільність переплетення полотна гарантує більш тривалий термін служби постільної білизни;

Тканина повинна бути без сторонніх запахів;

Усі шви повинні бути рівними та доглянутими;

Якісний барвник витримує високу температуру прання (60 градусів за Цельсієм або вище);

Обов'язково купуйте постільну білизну, яка відповідає розмірам вашого ліжка.

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