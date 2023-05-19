Безліч золотих прикрас: у Болгарії знайшли скарб віком 2400 років

Неподалік села Свештарі група болгарських археологів знайшла золотий скарб віком 2400 років, схований у древній фракійській гробниці. Серед речей, які знайшли, були золоті прикраси та аплікації для кінського екіпірування, тіара з рельєфами левів та фантастичних тварин, чотири браслети та кільце, датовані кінцем 4 або початком 3 століття до нашої ери.

Про це пише Arabnews.

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Фракійський народ проживав на території сучасної Болгарії, Греції, Румунії, Македонії та Туреччині у період між 4 ст до н.е. і 7 століттям нашої ери. Фракійці були асимільовані слов'янами, які до них вторглися.

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