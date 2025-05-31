Мобілізація-2025: як призиватимуть чоловіків віком 50+ у червні

В Україні продовжує діяти воєнний стан та загальна мобілізація. До лав Збройних Сил призивають військовозобов’язаних від 25 років. Однак чинне законодавство дозволяє мобілізувати і чоловіків віком 50+.

Як саме відбуватиметься мобілізація цієї вікової категорії в червні 2025 року — детально розповідає 24 Канал. Згідно із Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", на службу можуть бути призвані чоловіки від 25 до 60 років, які:

не мають законних підстав для відстрочки;

пройшли військово-лікарську комісію (ВЛК) і визнані придатними за станом здоров’я.

Чоловіки у віці 50–60 років мають такі ж обов’язки, як і молодші військовозобов’язані:

своєчасно оновлювати дані у ТЦК та СП;

завжди мати при собі військово-облікові документи та пред’являти їх на вимогу уповноважених осіб.

Критерії мобілізації чоловіків 50+

Як пояснювали у Командуванні Сухопутних військ ЗСУ, у разі мобілізації громадян 50+ особливу увагу приділятимуть:

фізичному стану;

наявності бойового досвіду;

володінню рідкісною або технічною військовою спеціальністю.

Чоловіки з відповідною освітою чи професією можуть бути призначені на посади, що не потребують участі в бойових діях: водії, зварювальники, електрики, фінансисти тощо.

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Законодавчі нововведення

Нещодавно Верховна Рада ухвалила закон щодо змін у правилах проходження військової служби, мобілізації та обліку. Зокрема:

чітко прописано умови мобілізації для громадян віком від 40 до 55 років;

дозволено підприємцям бути мобілізованими без зупинки підприємницької діяльності;

визначено порядок виконання військово-транспортного обов’язку;

захищено соціальні гарантії офіцерів запасу, яких під час мобілізації призначають на нижчі посади;

спрощено доступ до державної таємниці для громадян у разі мобілізації або оголошення воєнного стану;

вдосконалено механізми комплектування ЗСУ, Нацгвардії та інших сил оборони резервістами.

Нагадаємо, ми вже писали, яка категорія військовозобовʼязаних першочергово підлягатиме мобілізації у червні.

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