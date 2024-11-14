Мобілізація ФОПів: хто може не платити податки

Військова служба у лавах ЗСУ внесла корективи в діяльність багатьох українських підприємців. Після початку повномасштабного вторгнення чимало ФОПів добровільно пішли захищати країну або були мобілізовані. Це породило питання щодо їхніх податкових зобов'язань та звітності під час служби. Про це пише Новини.LIVE.

Законодавство передбачає, що на період військової служби підприємці звільняються від сплати єдиного соціального внеску за себе, згідно з законом "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування". При наявності найманих працівників ФОП має призначити уповноважену особу для виплати зарплат та нарахування ЄСВ з доходів персоналу. Сплатити накопичений ЄСВ до бюджету підприємець може протягом 180 днів після демобілізації без штрафних санкцій. Варто зауважити, що згідно з проєктом Держбюджету-2025, планується повернення обов'язку самозайнятим особам сплачувати ЄСВ за себе.

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Податковий кодекс також передбачає звільнення мобілізованих ФОПів від нарахування, сплати та звітності з податку на доходи фізичних осіб та єдиного податку на час особливого періоду. Проте важливо знати, що податкова служба не отримує автоматичного повідомлення про призов підприємця та може нараховувати штрафи за несвоєчасну сплату податків. Щоб уникнути санкцій, після демобілізації або завершення лікування необхідно подати заяву про застосування пільги протягом 10 днів, додавши копію військового квитка як підтвердження факту служби.

Нагадаємо, військовим збираються зменшити розмір пенсій.

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