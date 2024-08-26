Мобілізація пенсіонерів: які категорії можуть отримати звільнення від служби

В Україні всі чоловіки віком від 18 до 60 років підлягають мобілізації. Цей верхній віковий поріг збігається з початком пенсійного віку для чоловіків.

Однак існують особи, які вийшли на пенсію до досягнення граничного віку. Тому, якщо пенсіонер підпадає під вікові критерії та має належний стан здоров’я, його пенсійний статус не є підставою для звільнення від мобілізації.

Слід зауважити, що всі військові пенсіонери перебувають на обліку. Ці особи можуть бути призвані до служби виключно за своєю військово-обліковою спеціальністю та на посаду, яка відповідає їхньому військовому званню.

Читайте також: Юрист пояснив, що робити, якщо військовозобов‘язаного безпідставно утримують у ТЦК

Зверніть увагу! Мова йде про осіб, які вийшли на пенсію після служби у Міністерстві оборони, Національній поліції та інших подібних структурах.

Однак до мобілізації не залучаються такі категорії пенсіонерів:

особи пенсійного віку від 60 років;

пенсіонери з інвалідністю;

пенсіонери, які здійснюють догляд за людьми з інвалідністю;

люди, які достроково вийшли на пенсію через хвороби, що дають підстави для звільнення від мобілізації.

Нагадаємо, раніше адвокат пояснив, чи мають право працівники ТЦК примусити пройти до військкомату.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!