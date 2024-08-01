Мобілізація по-новому: хто має право перевіряти військо-облікові документи

Документи військового обліку існують у двох варіантах: у звичайному паперовому та в електронному з QR-кодом. Кожен із цих документів має однакову юридичну вагу, тож необхідно мати при собі тільки один з них.

Хто має право перевіряти у громадян військово-облікові документи розповідає команда UAportal спільно з 24 каналом.

Представники наступних органів мають повноваження перевіряти вищезазначені документи:

ТЦК та СП;

поліції;

Держприкордонслужби.

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Ці особи можуть вимагати пред’явлення документів у зоні прикордонного контролю, на контрольно-пропускних пунктах, у місцях проживання або роботи громадян, в публічних місцях, а також на дорожніх блокпостах.

Варто зауважити, що згідно з чинним законодавством, кожен військовозобов'язаний громадянин повинен мати при собі військово-облікові документи та пред'являти їх за запитом уповноважених осіб.

Документи військового обліку поділяються на кілька видів:

для призовників – посвідчення про приписку до призовної дільниці;

для військовозобов'язаних – військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного;

для резервістів – військовий квиток.

Необхідність носіння військово-облікових документів виникає з потреби забезпечення національної безпеки та загальної мобілізації в умовах теперішньої повномасштабної війни з Росією.

Нагадаємо, що кілька місяців тому було запроваджено мобільний додаток "Резерв+", який дозволяє оновлювати військово-облікові дані та за потреби пред’являти електронний документ через QR-код, що генерується програмою.

Нагадаємо, раніше UAportal назвав категорії українців, яким не треба оновлювати дані в ТЦК.

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