Мобілізація по новому: відстрочку зможуть отримати лише дві категорії студентів

В Україні дві групи студентів отримають відстрочку від призову. Це стосується тих, хто навчається на денній або дуальній формі за державний кошт.

Цю інформацію повідомив в ефірі телемарафону речник Міноборони Дмитро Лазуткін. Про це пише ТСН.

"Ті, хто вступає на бюджет на денну або дуальну форму – це один з критеріїв. І другий критерій – рівень тієї освіти, яку вони мають здобувати, має бути вищий, ніж у них є. Тобто, якщо людина – бакалавр, то вона має вступити в магістратуру, щоб отримати відстрочку", – зазначив Лазуткін.

Згідно з інформацією Міністерства освіти та науки, кількість студентів, які навчаються на контрактній основі у вищих навчальних закладах, збільшилася за останні роки більш ніж на 40%, головним чином завдяки чоловікам мобілізаційного віку.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, хто зможе отримати автоматичну відстрочку від мобілізації.

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