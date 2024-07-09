Мобілізація в Україні: названо причини, за якими можна законно проігнорувати повістку ТЦК

Від 18 травня в Україні набрали чинності нові норми, які стосуються посилення мобілізації. Законом чітко визначено умови, за яких військовозобов'язаний може уникнути відвідування ТЦК та СП за повісткою.

У подробицях цих змін розібралося видання NV. Так, усі чоловіки віком від 18 до 60 років, а також жінки, які перебувають на військовому обліку або в резерві, повинні оновити свої облікові дані. Це можна зробити в ТЦК, ЦНАП або через додаток "Реєстр+". Для додаткового уточнення даних або проходження ВЛК українцям можуть вручати повістки.

Коли можна законно не йти в ТЦК

Існують деякі законні причини для ігнорування повістки. До них належать:

перешкода стихійного характеру;

хвороба;

воєнні дії та їх наслідки або інші обставини, які зробили прибуття неможливим;

смерть близького родича (батьків, дружини або чоловіка, дитини, рідних брата або сестри, дідуся, бабусі), близького родича дружини або чоловіка.

Якщо ви не змогли з'явитись у ТЦК, необхідно упродовж трьох днів повідомити про причини. Якщо ви все ж бажаєте відвідати військкомат, вам надається на це сім днів.

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Які повістки є обов’язковими

В Україні існує три види повісток:

для уточнення даних;

на проходження ВЛК;

мобілізаційне розпорядження (відоме також як "бойова повістка").

Закон розглядає всі ці повістки однаково щодо умов явки. Це означає, що правила, що стосуються можливих причин для їх ігнорування, застосовуються до всіх них однаково.

Яке покарання передбачене за неявку по повістці

В Україні за порушення закону про мобілізацію передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Юрист Володимир Романчук пояснив, що військовозобов’язаного, який не з'явився після отримання повістки, можуть оштрафувати на суму від 17 до 25 тисяч гривень. Також можливе позбавлення права керувати транспортним засобом. Адміністративне стягнення може бути застосоване впродовж трьох місяців з моменту виявлення порушення, але не пізніше, ніж через рік після його вчинення.

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