Мобілізація в Україні: у Міноборони детально пояснили, як буде працювати новий закон з 18 травня

Верховна Рада України 11 квітня ухвалила закон №10449 про мобілізацію. Він набуде чинності вже з 18 травня.

Міністерство оборони України опублікувало основні норми закону, які набудуть чинності. Вони стосуються чинних військовослужбовців та цивільних громадян України.

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1. Визначення ЗУ №10449

Визначення ЗУ №10449. Джерело: facebook.com/MinistryofDefence.UA Визначення ЗУ №10449. Джерело: facebook.com/MinistryofDefence.UA

Мобілізація – передбачено планове переведення економіки й сил оборони на режим особливого періоду. Можливість проведення мобілізації відкрито чи приховано. Вводиться в дію указом ПУ.

Демобілізація – переведення національної економіки та сил на мирне функціонування. Рішення про порядок приймає президент.

Оповіщення – доведення інформації до органів і населення про мобілізацію та вручення повісток.

Частковий наряд – документ, що визначає завдання для підприємств щодо передачі транспорту та спецтехніки силам оборони під час мобілізації.

Особливий період – час дії з моменту оголошення мобілізації або введення воєнного стану включає мобілізацію, воєнний час, демобілізацію.

Мобілізаційний план – документи, що визначають заходи щодо мобілізації Збройних сил та економіки для роботи в особливий період.

Система військового обліку – Сукупність систем для органів держави, ЗСУ, підприємств для ведення обліку призовників та резервістів, військовозобов'язаних.

2. Повноваження місцевої влади

Повноваження місцевої влади. Джерело: facebook.com/MinistryofDefence.UA Повноваження місцевої влади. Джерело: facebook.com/MinistryofDefence.UA

Обовʼязки органів місцевого самоврядування:

Сприяння в організації навчальних і спеціальних військових зборів

Поширення інформації про мобілізаційні заходи серед населення та організацій

Ведення військового обліку призовників, військовозобовʼязаних, резервістів, і бронювання їх на період мобілізації

Оповіщення громадян про мобілізацію, забезпечення прибуття на збірні пункти та призов через територіальні центри

Участь у підготовці та виконанні завдань територіальної оборони

Оповіщення громадян про мобілізацію і забезпечення їх прибуття на збірні пункти

Планування та проведення мобілізаційної підготовки, а також мобілізаційних та демобілізаційних заходів на місцевому рівні

Повноваження органів місцевого самоврядування:

Виконання законодавства про територіальну оборону, мобілізацію, військовий обовʼязок

Участь у підготовці населення до участі в русі національного спротиву та підготовці молоді до військової служби

Організація мобілізаційної підготовки та проведення заходів мобілізації та демобілізації

Ведення персонально-первинного обліку/карток військовозобовʼязаних, надання звітності

Контроль мобілізаційної підготовки та перевірка мобілізаційної готовності

Взаємодія з органами державної влади, силами оборони та безпеки, органами місцевого самоврядування для обміну інформацією та матеріалами.

3. Обов'язки громадян України щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації

Обов'язки громадян України. Джерело: facebook.com/MinistryofDefence.UA Обов'язки громадян України. Джерело: facebook.com/MinistryofDefence.UA

1. Під час мобілізації чоловіки від 18 до 60 років зобовʼязані мати при собі військово-обліковий документ та предʼявляти його на вимогу уповноважених осіб

2. Уточнення облікових даних через центри надання адміністративних послуг або електронний кабінет

3. Явка за викликом до ТЦК та СП для військового обліку, медогляду, визначення призначення на особливий період

4. Повідомлення про причини неприбуття у визначений строк

5. Обовʼязкове прибуття на збірні пункти за викликом або повісткою

6. Можливе залучення до оборонних робіт та виконання мобілізаційних завдань

7. Реєстрація електронного кабінету призовника, військовозобовʼязаного чи резервіста (за бажанням)

8. Надання майна, будівель, транспорту Збройним силам, іншим військовим формуванням, силам цивільного захисту з компенсацією вартості державою

9. Призовники та резервісти мають приписуватися до військових частин або формувань для проходження служби

10. Заборона відправлення за межі України чи передачі транспортних засобів, призначених для доукомплектування Збройних Сил України

11. Повістки містять інформацію про мету виклику, місце, день і час явки, розʼяснення про наслідки неявки.

4. Заходи впливу за невиконання обов'язків під час мобілізації

Заходи впливу за невиконання обов'язків під час мобілізації. Джерело: facebook.com/MinistryofDefence.UA Заходи впливу за невиконання обов'язків під час мобілізації. Джерело: facebook.com/MinistryofDefence.UA

Керівник ТЦК та СП звертається до поліції для адміністративного затримання і доставлення громадянина

Якщо затримання неможливе, керівник ТЦК та СП надсилає громадянину рекомендованим листом вимогу про виконання обовʼязків

Форму і зміст вимоги визначає Міноборони.

День вручення вимоги - день розписки або відмови в отриманні

Якщо обовʼязки не виконані протягом 10 днів, ТЦК та СП звертається до суду щодо тимчасового обмеження права керування транспортними засобами до виконання або відкликання вимоги.

Суд приймає рішення

Вимога вважається виконаною після виконання громадянином обовʼязків, відкликаною - після завершення мобілізації

ТЦК та СП видає документ про виконання вимоги або надсилає повідомлення про виконання вимоги до відповідних органів

5. Відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації

Відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації. Джерело: facebook.com/MinistryofDefence.UA Відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації. Джерело: facebook.com/MinistryofDefence.UA

Відстрочка від призову надається наступним категоріям громадян:

Заброньовані за органами влади та перебувають на спеціальному військовому обліку

Особи з інвалідністю І, ІІ, III або тимчасово непридатні до служби за станом здоров'я

Члени сімей, де є загиблі або пропали безвісти під час антитерористичної операції та інших оборонних заходів, члени сімей загиблих Героїв України з-поміж Небесної сотні

Особи з інвалідністю І, ІІ, III або тимчасово непридатні

Родини з трьома і більше дітьми до 18 років, одинокі батьки

Особи, які навчаються за денною або дуальною формою освіти, наукові та науково-педагогічні працівники

Посадовці державних органів, народні депутати, судді, члени уряду, працівники органів військового управління

Усиновлювачі, опікуни сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Особи, що займаються доглядом за хворими членами сімʼї, військовозобовʼязані 1 ступеню споріднення сімʼї, де є члени з інвалідністю І, ІI груп

Дипломатичні службовці, державні службовці у сфері кібербезпеки та ІТ (апарату ВРУ, КМУ, ОПУ)

Інші особи, визначені законом

Військовозобовʼязані можуть бути прийняті на військову службу за контрактом за їх згодою, навіть якщо вони входять до категорії осіб, що мають право на відстрочку.

Відстрочка може оформлюватися через Єдиний державний реєстр призовників, військовозобовʼязаних та резервістів на підставі даних з інших державних реєстрів.

6. Організація і порядок бронювання військовозобов'язаних

Організація і порядок бронювання військовозобов'язаних. Джерело: facebook.com/MinistryofDefence.UA Організація і порядок бронювання військовозобов'язаних. Джерело: facebook.com/MinistryofDefence.UA

Підлягають бронюванню:

Військовозобовʼязані в державних органах, органах місцевого самоврядування категорії "А" (всі), "Б" та "В" (до 50%)

У національних безпекових, правоохоронних органах, судах, установах правосуддя та інших державних службах

На мобілізаційних підприємствах та критично важливих для економіки та оборони, включно з кінцевими бенефіціарними власниками

Порядок бронювання інших категорій військовослужбовців, підприємств, установ та організацій встановлюється законодавством та нормативними актами Кабінету Міністрів України. Включає критерії, перелік посад і професій, обсяги бронювання.

Обовʼязки організацій щодо бронювання:

Здійснювати бронювання та оформлювати відстрочки від призову для заброньованих військовозобовʼязаних

Подавати документи для оформлення відстрочок у відповідний територіальний центр комплектування та спеціальної підтримки

7. Взяття на військовий облік призовників з 18 років

Взяття на військовий облік призовників з 18 років. Джерело: facebook.com/MinistryofDefence.UA Взяття на військовий облік призовників з 18 років. Джерело: facebook.com/MinistryofDefence.UA

Мета: визначення кількості призовників, придатності до служби, освітнього рівня, спеціальності, фізичної підготовки, особистих якостей.

Місце проведення: районні (міські) територіальні центри комплектування та соціальної підтримки ТЦК та СП.

Термін проведення: січень-березень -- для громадян 17 років

Винятки: громадяни, що відбувають покарання.

Зобовʼязання організацій – подання списків громадян для обліку відповідно до встановлених термінів.

Обов'язки громадян – особисте прибуття для реєстрації з необхідними документами.

Комісія складається з керівника центру, представників адміністрації, поліції, медиків, психологів.

Організація комісії – визначення придатності, відбір кандидатів для вищої військової освіти, направлення на медогляд, освітні та медичні заклади

Результати медогляду – визначення придатності до служби, потреби в лікуванні, додатковому обстеженні, визнання непридатними. Інформація про невиконання обовʼязку – данні в правоохоронних органах.

8. Військовий облік, реєстрація, зняття та виключення

Військовий облік, реєстрація, зняття та виключення. Джерело: facebook.com/MinistryofDefence.UA Військовий облік, реєстрація, зняття та виключення. Джерело: facebook.com/MinistryofDefence.UA

Взяття на військовий облік

Призовники. Громадяни України віком до 25 років, які пройшли медичний огляд, прибули з-за кордону або з інших місцевостей України, набули громадянство України, а також ті, хто закінчив службу або покарання.

Військовозобовʼязані. Звільнені з військової служби особи, що мали спецзвання (поліція, прокурори). Резервісти. Зараховані до військового оперативного резерву або які уклали контракт на проходження служби у військовому резерві.

Зняття з військового обліку

Призовники, що досягли 25-річного віку, призвані на службу, які пройшли базову загальновійськову підготовку, або направлені на альтернативну службу.

Військовозобовʼязані, які переїхали в іншу місцевість, призвані на службу, направлені на альтернативну службу, або зараховані до військового оперативного резерву.

Резервісти, що переїхали в іншу місцевість, призвані на службу, прийняті на службу до органів і підрозділів цивільного захисту, досягли граничного віку перебування на службі в резерві.

Виключення з військового обліку

Громадяни, які померли, визнані безвісно відсутніми або оголошені померлими, припинили громадянство України, визнані непридатними до військової служби, досягли граничного віку перебування в запасі.

9. Базова загальновійськова підготовка

Базова загальновійськова підготовка. Джерело: facebook.com/MinistryofDefence.UA Базова загальновійськова підготовка. Джерело: facebook.com/MinistryofDefence.UA

Мета: здобуття громадянами військово-облікової спеціальності, навичок і умінь для захисту Вітчизни.

Місце проведення: вищі військові навчальні заклади, військові навчальні підрозділи, навчальні частини ЗСУ та інших військових формувань.

Залучення до проведення підготовки: громадські організації та обʼєднання, включно з ветеранами війни.

Навчальна програма: включена до навчальних планів як окрема дисциплінаУчасники: громадяни України чоловічої статі, жіночої статі – добровільно.

Від проходження звільняються: непридатні за станом здоровʼя, проходили службу в інших державах, вже служили.

Права та обовʼязки під час занять: на учасників поширюються права та обовʼязки військовозобовʼязаних на навчальних зборах.

Атестація та направлення: громадяни, що не атестовані для присвоєння офіцерського звання та не проходили службу або підготовку, направляються на базову службуз урахуванням здобутого фаху.

Оновлення військового обліку – внесено уточнення щодо взяття на військовий облік, направлення на базову службу, призову та прийняття на військову службу.

10. Базова військова служба

Базова військова служба. Джерело: facebook.com/MinistryofDefence.UA Базова військова служба. Джерело: facebook.com/MinistryofDefence.UA

Її проходять громадяни України чоловічої статі (жіночої статі - добровільно) віком 18-25 років, придатні за станом здоровʼя.

Процес направлення включає:

Медичний огляд,

професійно-психологічний відбір,

засідання комісії,

прибуття за повісткою до територіального центру для відправлення на навчання.

Організація здійснюється районними адміністраціями та територіальними центрами у співпраці з органами місцевого самоврядування.

Порядок і критерії направлення на БВС: встановлені законом та нормативними актами Кабінету Міністрів України.

Громадянин (18-24 роки) обирає період добровільно.

Фінансування: обсяги видатків на направлення визначаються Урядом.

Сприяння керівників направленню на БВС: підприємства та навчальні заклади забезпечують інформаційну та організаційну підтримку призовників.

Відповідальність за неявку: неявка без поважних причин тягне за собою встановленузаконом відповідальність.

Поважні причини неприбуття:

Стихійні лиха,

хвороба,

смерть близьких

У разі неприбуття громадянин має повідомити територіальний центр протягом трьох діб.

11. Відстрочка від базової військової служби

Відстрочка від базової військової служби. Джерело: facebook.com/MinistryofDefence.UA Відстрочка від базової військової служби. Джерело: facebook.com/MinistryofDefence.UA

Надається тимчасово непридатним за станом здоров'я.

Призовникам, які не можуть служити через здоровʼя, тимчасово надається відстрочка.

Особам, що проходять навчання. Призовники, які навчаються на денній або дуальній формі у середніх, професійних, вищих навчальних закладах, а також у інтернатурі чи докторантурі, отримують відстрочку до 24 років.

За сімейними обставинами та ін.

Призовники з сімейними обставинами чи іншими вагомими причинами можуть отримати відстрочку.

Екстраординарні випадки: відстрочка може бути надана за рішенням комісії вищого рівня на основі подань від районних комісій.

Відстрочка для призовників, яким повідомлено про підозру чи справа яких розглядається в суді.

Обов'язок подавати документи. Призовники з відстрочкою через навчання чи сімейні обставини зобовʼязані щорічно до 1 жовтня подавати підтвердження свого права на відстрочку.

Звільнення від базової військової служби

Здоров'я – призовники, визнані непридатними до служби через стан здоров'я.

Військова служба в іншій країні – призовники, які вже проходили військову службу в інших державах до отримання громадянства України.

Військовий вишкіл в ЗВО: хто пройшов базовий військовий вишкіл в ЗВО.

12. Матеріальне забезпечення, процедури та правила для громадян і іноземців

Матеріальне забезпечення, процедури та правила для громадян і іноземців. Джерело: facebook.com/MinistryofDefence.UA Матеріальне забезпечення, процедури та правила для громадян і іноземців. Джерело: facebook.com/MinistryofDefence.UA

Вихідна допомога: при направленні або прийнятті на службу виплачується два прожиткових мінімуми.

Збереження робочого місця: при виконанні військових обовʼязків, медогляді чи лікуванні зберігається місце роботи і зарплата.

Перевезення та харчування: забезпечується державою під час направлення на службу.

Служба іноземців: іноземці та особи без громадянства можуть звернутися до центрів рекрутингу чи військових частин.

Правила для іноземців: визначаються спеціальними положеннями, окрім випадків, прямо передбачених законом.

14. Строки військової служби

Строки військової служби. Джерело: facebook.com/MinistryofDefence.UA Строки військової служби. Джерело: facebook.com/MinistryofDefence.UA

Базова служба – до 5 місяців у мирний час та особливий період. Крім воєнного стану.

Базова підготовка: фахова підготовка до 3 місяців до 2 місяців. Під час воєнного стану - до 3 місяців. Базова підготовка – 1 місяць +.

Контрактна служба:

до завершення особового періоду

18-25 років, медики, психологи – 1 рік.

Непридатні або мають відсрочку - на посади визначені МО.

Військова служба за призовом: служба за призовом під час мобілізації до завершення особливого періоду.

15. Звільнення з військової служби

Звільнення з військової служби. Джерело: facebook.com/MinistryofDefence.UA Звільнення з військової служби. Джерело: facebook.com/MinistryofDefence.UA

Звільнення з базової служби:

По закінченні строку служби

За станом здоровʼя на підставі висновку військово-лікарської комісії

Через сімейні обставини або інші поважніпричини

За обвинувальним вироком суду

Звільнення за призовом під час мобілізації:

За станом здоровʼя (тимчасово непридатні) з переглядом через 6-12 місяців

У звʼязку із закінченням особливого періоду або віку

Через сімейні обставини або інші поважні причини

За обвинувальним вироком суду

Після звільнення з полону (недобровільного)Інвалідність І, II, III груп.

16. Підстави для звільнення з військової служби

Підстави для звільнення з військової служби. Джерело: facebook.com/MinistryofDefence.UA Підстави для звільнення з військової служби. Джерело: facebook.com/MinistryofDefence.UA

Порядок звільнення: здійснюється в порядку, встановленому положеннями про проходження військової служби.

Після звільнення військовослужбовці забезпечуються обмундируванням, проїзними документами, харчуванням у дорозі, грошовою допомогою.

Для взяття на військовий облік в територіальних центрах, військовозобовʼязані зобовʼязані прибути протягом 5 днів після звільнення.

Придатні за станом здоровʼя можуть бути зараховані до військового оперативного резерву.

Застосовується: зараз актуально для строковиків що звільняються і тих, хто звільнився за сімейними обставинами.

17. Військово-транспортний обов'язок

Військово-транспортний обов'язок. Джерело: facebook.com/MinistryofDefence.UA Військово-транспортний обов'язок. Джерело: facebook.com/MinistryofDefence.UA

Військово-транспортний обовʼязок встановлено для задоволення потреб Збройних сил на особливий період. Обовʼязок поширюється на державні органи, місцеве самоврядування, підприємства та громадян-власників транспорту.

Кабінет Міністрів визначає порядок виконання обовʼязку, включно з нормами безоплатного залучення та відчуження транспорту.

МВС і Міністерство розвитку громад та інфраструктури забезпечують подання відомостей про транспорт, придатний для доукомплектування ЗСУ.

Виконання обовʼязку під час мобілізації відбувається за Мобілізаційним планом України.

Повернення транспорту власнику після демобілізації протягом 30 днів, з компенсацією шкоди за залучення. Транспортні засоби, що належать громадянам, не передаютьсяЗСУ, якщо власник не має іншого транспорту.

Залучення транспорту відбувається через територіальні центри, Центральне управління або регіональні органи СБУ.

Під час загальної мобілізації встановлено обмеження на відправлення, передачу прав власності та інші діїз транспортом, що може бути залучений до ЗСУ.

18. Соціальний і правовий захист. Мотивація військовослужбовців та членів їх сімей

Соціальний і правовий захист. Мотивація військовослужбовців та членів їх сімей. Джерело: facebook.com/MinistryofDefence.UA Соціальний і правовий захист. Мотивація військовослужбовців та членів їх сімей. Джерело: facebook.com/MinistryofDefence.UA

Пільги для військовослужбовців при укладанні першогоконтракту:

Право на компенсацію 50% першого внеску за іпотечним кредитом

Додаткова компенсація 100 тис. гривень після першого року служби та ще 100 тис. гривень після другого

Компенсація надається один раз. Деталі визначатиме КМУ.

Відсутність для військовослужбовців штрафних санкцій пені, та процентів за кредити.

Відсутність штрафних санкцій для військовослужбовців, пені, та процентів за кредити для військовослужбовців та їх сімей під час особливого періоду, крім кредитів на житло та авто.

Право на сертифікат 150 тис. гривень на купівлю транспортного засобу при укладенні контракту, що надається один раз у перші 3 місяці контракту.

Винагороди військовослужбовцям під час воєнного стану або особливого періоду:

Додаткова винагорода на умовах та в розмірах, що встановлює Кабінет Міністрів України

Винагорода за знищену або захоплену військову техніку противника від 4 до 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб

Гарантована відпустка військовослужбовцям 30 днів. З яких одна частина не може бути менше 15 днів. До 15 днів на рік за знищену техніку. 90 днів - після звільнення з полону із збереженням щомісячного грошового забезпечення за останнім місцем служби (у разі, якщо не звільняється).

Гарантовано збереження місця на службі та продовження строку контракту військовослужбовцям у відпустці для догляду за дитиною до 3 років (або до 6 років за медичним висновком).

Відшкодування фактичних витрат військовослужбовцям у відрядженнях в Україні та за кордоном на час воєнного стану або особливого періоду.

Проживання та транспорт.

Харчування та інші особисті потреби (добові).

Відшкодування та виплати здійснюються відповідно до порядку, встановленого Міністерством оборони та Міністерством фінансів України.

19. Виплати військовослужбовцям

Виплати військовослужбовцям. Джерело: facebook.com/MinistryofDefence.UA Виплати військовослужбовцям. Джерело: facebook.com/MinistryofDefence.UA

Виплати військовослужбовцям під час тривалого лікування. Які здіюснюються виплати:

Посадовий оклад за останнім місцем служби

Оклад за військовим званням

Надбавка за вислугу років інші щомісячні

Додаткові види грошового забезпечення постійного характеру

Термін виплат: протягом усього періоду безперервного перебування на лікуванні, включно з лікуванням за кордоном, але не більше 12 місяців поспіль.

Під час відпустки для лікування через хворобу або після поранення, контузії, травми чи каліцтва.

Встановлено можливість дистанційного огляду військовослужбовців за кордоном з метою визначення потреби у тривалому лікуванні.

20. Консульські послуги закордонними дипломатичними установами України

Консульські послуги закордонними дипломатичними установами України. Джерело: facebook.com/MinistryofDefence.UA Консульські послуги закордонними дипломатичними установами України. Джерело: facebook.com/MinistryofDefence.UA

Громадянам України чоловічої статі віком 18-60 років – закордонні дипломатичні установи України можуть здійснювати консульські послуги громадянам України чоловічої статі віком 18-60 років лише за умови оновлених військово-облікових даних.

Винятки: для вчинення консульських дій без оновлення даних включають: оформлення документів на повернення в Україну, дій щодо дітей з іноземними батьками, та громадян, які знаходяться під арештом або увʼязнені за кордоном.

Оформлення паспортів: для чоловіків 18-60 років за межами України може бути здійснено лише за умови наявності військово-облікового документа.

Порядок перевірки: перевірка дійсності військово-облікових документів проводиться у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України

Звернення за отриманням послуг: у разі звернення громадян чоловічої статі віком 18-60 років за отриманням консульських послуг, закордонні дипломатичні установи України мають здійснити перевірку дійсності військово-облікових документів.

21. Що має зробити Кабінет міністрів

Зобов'язання уряду. Джерело: facebook.com/MinistryofDefence.UA Зобов'язання уряду. Джерело: facebook.com/MinistryofDefence.UA

Протягом місяця:

розробити нормативні акти,

визначити критерії критично важливих підприємств,

забезпечити рекрутерів у ЦНАПах та центрах зайнятості,

переглянути порядок бронювання,

створити електронний кабінет призовника, військовозобовʼязаного, резервіста

запровадження системи для автоматичного обміну даними між військовими та медичними реєстрами для ефективного відстеження стану здоровʼя військовозобовʼязаних.

За три місяці:

привести нормативні акти у відповідність із законом,

запровадити обмін даними між реєстрами.,

вжити заходів для організації проведення перевірки обґрунтованості рішень медико-соціальних комісій щодо встановлення інвалідності чоловікам у віці 25-50 р. після 24.02.2022.

Нагадаємо, 11 квітня Верховна Рада ухвалила новий мобілізаційний закон. Народні депутати проголосували за постанову, яка зобов’язала уряд ухвалити рішення щодо додаткової виплати в 70 тис. грн для військовослужбовців на передовій. Додаткові 70 тисяч гривень з 1 квітня мають нараховувати за кожні 30 днів виконання бойових завдань на фронті.

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