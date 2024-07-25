Чи мобілізують на фронт чоловіків із зайвою вагою: що кажуть юристи

Чоловіків в Україні, які отримали повістку, хвилює питання: чи можуть мобілізувати людей із зайвою вагою. Юрист Юрій Айвазян роз’яснив, що наявність ожиріння III ступеня не є автоматичною підставою для звільнення від військової служби.

Згідно з "Розкладом хвороб" наказу МОУ №402, люди з таким діагнозом можуть бути визнані придатними до служби в тилових частинах, таких як забезпечення, логістика та медичні підрозділи, пояснив правознавець.

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Однак, важливо розуміти, що рішення про придатність до військової служби приймає військово-лікарська комісія (ВЛК) індивідуально для кожного випадку. На рішення ВЛК можуть вплинути й інші захворювання, які має чоловік.

Які захворювання можуть бути підставою для відстрочки від мобілізації?

Крім ожиріння III ступеня, до переліку захворювань, які можуть звільнити від військової служби, належать:

Цукровий діабет середньої тяжкості з ускладненнями

Тиреотоксикоз середнього ступеня тяжкості

Захворювання щитоподібної залози з гіпотиреозом середнього ступеня тяжкості

Що робити, якщо у вас є зайва вага або інші захворювання?

Якщо у вас є сумніви щодо своєї придатності до військової служби, рекомендується звернутися до лікаря та зібрати всі необхідні медичні документи. З цими документами потрібно звернутися до військово-лікарської комісії для проходження огляду.

Важливо пам’ятати, що кожен випадок індивідуальний, і остаточне рішення приймає ВЛК.

Нагадаємо, раніше UAportal писав, чи можна відмовитись від повістки та що стосовно цього радять юристи.

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