Модний дизайн нігтів 2023: що в тренді на весну-літо
Власницям довгих нігтів легше вигадати незвичний та гарний манікюр, ніж тим, кому комфортно з короткими нігтями. Проте гарними навесні хочеться бути усім.
Експертка з манікюру, що працює майстром у модних салонах столиці, Дарина Шолох у коментарі UAportal розповіла про модні тенденції на весну та літо 2023. За її словами, якщо нігті короткі, інколи достатньо декорувати один або два нігті, щоб зробити стильний манікюр.
А ще можна обрати однотонний манікюр у трендових кольорах цього року.
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Експертка з краси радить звернути увагу на такі кольори та відтінки:
- фісташковий;
- м'ятний;
- глибокий смарагдовий;
- молочно-білий;
- синій;
- ніжно-блакитний;
- оливковий;
- блідо-жовтий;
- лілово-бузкові тони.
Дарина каже, що навесні дівчата та жінки більш схильні до яскравих кольорів з різними малюнками. Це і квіткові, геометричні, хвилясті малюнки. Цьогоріч до них додалися й анімалістичні.
Майстерка з манікюру каже, що досі у моді світловідбивні блискучі лаки, особливо ті, що змінюють форму блискіток під світлом ліхтаря. Особливо гарно такий манікюр виглядає, якщо світловідбивний лак нанести лише на кілька нігтів, а інші нафарбувати матовим лаком кольору, що підходить до блискучого.
Для тих, хто полюбляє нюдові відтінки, можна додати на нігті "молочну основу" на краї, а середину зафарбувати майже непомітним рожевим, сірим чи кольором "лате".
Серед новинок, якими почали цікавитися модниці – це ледь помітні геометричні фігури чи смужки на кількох пальцях, решта нігтів фарбуються однотонно. Обирають для цього зазвичай рожеві, бежеві та молочні відтінків.
Що стосується квіткових дизайнів, експертка з краси радить не стримувати себе у бажанні та у фантазії. Головне правило – правильно підібрані відтінки, що не будуть відвертати увагу від основного малюнка.
Пропонуємо дізнатися, про який манікюр варто забути цього року.
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