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Війна в Україні

Чи можуть демобілізуватись чоловіки до 25 років: пояснення юриста

Ціхоцька Марія

Чи можуть демобілізуватись чоловіки до 25 років: пояснення юриста
Верховна Рада України ухвалила зміни щодо мобілізації чоловіків віком до 25 років

Верховна Рада України ухвалила зміни щодо мобілізації чоловіків віком до 25 років. Це рішення викликало чимало запитань у суспільстві.

Важливо розуміти, що мобілізація пов'язана насамперед зі статусом особи, а не лише з її віком. Статус "військовозобов'язаного" можна набути по досягненню 25 років, але існують випадки, коли його отримують і молодші особи. Це регулюється законом "Про військовий обов'язок і військову службу".

Нещодавні зміни стосуються осіб, які до 4 травня 2023 року отримали висновок Військово-лікарської комісії (ВЛК) про непридатність до служби в мирний час та обмежену придатність у воєнний час. Таких осіб не можна буде мобілізувати до досягнення ними 25-річного віку. Про це пише ukr.radio.

Варто зазначити, що спочатку законопроект передбачав і норму про звільнення зі служби осіб до 25 років, але перед голосуванням її вилучили. Можливо, це питання розглядатиметься в окремому законопроекті.

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Поки закон не набув чинності, чинні правила залишаються незмінними. Після набуття чинності Кабінет Міністрів має привести свої нормативні акти у відповідність до нових змін. Особи, звільнені в запас, зберігають статус військовозобов'язаних і можуть бути мобілізовані, якщо не мають права на відстрочку. Водночас, вони можуть за власним бажанням повернутися на службу через Центри рекрутингу.

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