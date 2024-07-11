Чи можуть мобілізувати військовозобов'язаного, не згодного з рішенням ВЛК: роз'яснення юриста

У разі незгоди військовозобов’язаного з рішенням військово-лікарської комісії, він має право оскаржити його. Протягом періоду оскарження такий громадянин не може бути мобілізований.

Про це інформує юрист Андрій Топчій на порталі b2bconsult.

Як оскаржити рішення ВЛК

Якщо військовозобов’язаний громадянин не задоволений рішенням військово-лікарської комісії, він має право подати скаргу для призначення повторного медичного огляду.

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Необхідно, щоб ця комісія проходила на рівні обласної військово-лікарської комісії, а не на місцевому, наприклад, районному чи міському рівні.

Чи можуть мобілізувати громадянина, який оскаржує рішення ВЛК

Перш ніж завершити процедуру військово-медичного огляду щодо придатності до військової служби військовозобов'язаному не можуть виписати бойову повістку.

"Поки ця комісія не буде Вами пройдена, Ви не можете бути мобілізованим", – резюмував юрист Андрій Топчій.

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