Чи можуть отримати родичі померлого пенсіонера його невиплачену пенсію

Після смерті пенсіонера виникає питання щодо долі невиплачених коштів. Згідно з українським законодавством, члени сім'ї померлого мають право на отримання цих коштів за певних умов. Про це пише 24 tv.ua.

Хто має право на отримання невиплаченої пенсії?

Право на отримання невиплаченої пенсії мають члени сім'ї померлого, які проживали разом з ним на момент його смерті. До таких членів сім'ї можуть належати:

Чоловік/дружина

Діти

Інші особи, які перебували на утриманні померлого

Які документи потрібні для отримання виплат?

Для того, щоб отримати невиплачену пенсію, необхідно підготувати наступні документи:

Заява про виплату недоотриманої пенсії.

про виплату недоотриманої пенсії. Документ, що посвідчує особу (паспорт).

(паспорт). Ідентифікаційний код .

. Свідоцтво про смерть пенсіонера.

пенсіонера. Документи, що підтверджують родинні стосунки (свідоцтво про шлюб, народження дітей тощо).

(свідоцтво про шлюб, народження дітей тощо). Документ, що підтверджує спільне проживання з померлим (наприклад, довідка з ЖЕКу).

Куди звертатися?

Звернутися з необхідним пакетом документів потрібно до органу Пенсійного фонду України, в якому померлий пенсіонер перебував на обліку.

Які строки для подання заяви?

Заяву про виплату недоотриманої пенсії необхідно подати протягом шести місяців з дня відкриття спадщини, тобто з дня смерті пенсіонера.

Якщо на виплату недоотриманої пенсії претендує кілька членів сім'ї, сума пенсії розподіляється між ними порівну.

Що робити, якщо немає членів сім'ї, які проживали разом з пенсіонером?

У такому випадку невиплачена пенсія входить до складу спадщини і підлягає розподілу між спадкоємцями за загальними правилами спадкування. Для отримання коштів необхідно звернутися до нотаріуса для оформлення свідоцтва про право на спадщину.

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Які ще виплати можуть отримати родичі померлого пенсіонера?

Крім невиплаченої пенсії, родичі померлого можуть мати право на:

Заробітну плату померлого: якщо він працював на момент смерті, його заробітна плата виплачується членам сім'ї.

якщо він працював на момент смерті, його заробітна плата виплачується членам сім'ї. Допомогу на поховання: розмір допомоги на поховання становить дві місячні пенсії померлого.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому українським пенсіонерам можуть зменшити пенсії у вересні.

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