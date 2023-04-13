Чи можуть отримати субсидію українці, що мають авто: важливий нюанс

Завершення опалювального сезону у квітні може призвести до того, що деякі українці залишаться без державної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг. Згідно з інформацією, наданою Пенсійним фондом, громадяни, які мають автомобілі, особливо нові або кілька автомобілів, можуть втратити право на отримання субсидії.

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Згідно з чинним законодавством, для отримання субсидії на оплату житлово-комунальних послуг особа зі складу домогосподарства повинна мати лише один транспортний засіб, який має вік понад 5 років, за винятком мопедів та причепів. Також, дозволяється мати у власності кілька автомобілів, але їх вік повинен бути старше 15 років.

Однак, якщо у члена домогосподарства є автомобіль, випущений менш як 5 років тому, або два або більше автомобілів, віком до 15 років, то він втрачає право на отримання субсидії на житлово-комунальні послуги.

Це означає, що в кінці опалювального сезону українці, які мають нові автомобілі або кілька автомобілів молодшими за 15 років, можуть втратити право на державну допомогу на оплату своїх комунальних рахунків. Це може стати викликом для багатьох громадян, особливо тих, хто має власний автотранспорт.

Тому, варто враховувати ці обмеження при плануванні своїх витрат на житлово-комунальні послуги та належним чином оцінювати свою можливість отримати субсидію на оплату комунальних рахунків.

Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.

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