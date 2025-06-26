Чи можуть УБД достроково піти на пенсію: відповідь юриста

Українське законодавство гарантує учасникам бойових дій (УБД) ряд соціальних пільг, зокрема — можливість дострокового виходу на пенсію за віком. Це означає, що захисники України можуть піти на заслужений відпочинок раніше, ніж інші громадяни.

Розгляньмо докладніше, як саме враховується служба в армії для пенсійного стажу та за яких умов можна реалізувати це право. Про це повідомляє ПФУ.

Як мобілізація впливає на пенсійний стаж?

Пенсійний фонд України наголошує: якщо громадянин був мобілізований, але до того працював на посаді, яка дає право на пільгову пенсію (наприклад, у шкідливих або небезпечних умовах), то військова служба не скасовує це право. Навпаки — період служби зараховується до страхового стажу, що дозволяє оформити пільгову пенсію після демобілізації.

Робоче місце під час служби — зберігається

Згідно з українським законодавством, мобілізація не є підставою для звільнення працівника. Його трудовий договір не розривається, а місце роботи зберігається. Роботодавець зобов’язаний внести відповідний запис у трудову книжку, що слугує підтвердженням стажу і гарантує відновлення трудових відносин після повернення зі служби.

Військова служба — це теж стаж

Закон "Про військовий обов’язок і військову службу" визначає, що весь період служби зараховується до таких видів стажу:

страхового;

загального трудового;

за спеціальністю;

державної служби.

Це означає, що навіть у випадках, коли роботодавець не сплачує внески під час мобілізації працівника, стаж не втрачається — він все одно буде врахований при виході на пенсію.

Три місяці стажу за кожен місяць служби

Згідно з постановою Кабінету міністрів №393 від 17 липня 1992 року, кожен місяць військової служби в особливий період (тобто під час війни) зараховується як три місяці до трудового стажу для призначення пенсії. Це називається "пільговою вислугою років", і вона значно прискорює набуття права на пенсійне забезпечення.

Ця норма поширюється на:

військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань;

поліцейських, працівників СБУ, ДБР, БЕБ, ДСНС, податкової міліції;

службовців судової охорони та НАБУ;

представників цивільного захисту та держзв’язку;

колишніх міліціонерів з вислугою від 5 років;

іноземців-військових, які постійно мешкають в Україні.

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Якщо особа брала участь у бойових діях хоча б один місяць, цей період також зараховується за формулою "місяць за три", що помітно скорочує шлях до пенсії.

Умови дострокової пенсії для УБД

Особи зі статусом учасника бойових дій можуть виходити на пенсію раніше загальновстановленого віку:

Чоловіки — з 55 років (за наявності 25 років страхового стажу).

— з 55 років (за наявності 25 років страхового стажу). Жінки — з 50 років (за наявності 20 років страхового стажу).

Для військовослужбовців вислуга років прирівнюється до страхового стажу, тому за наявності достатнього стажу вони можуть вийти на пенсію навіть раніше зазначених меж — згідно з окремими нормативами.

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