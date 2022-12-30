Чи можуть українці отримувати субсидію та пільги на оплату комуналки одночасно

Чи можна в Україні одночасно отримувати субсидії та пільги на комунальні послуги

В Україні субсидії та пільги на оплату комунальних послуг не можна отримувати одночасно, проте деякі українці можуть мати на це право, вибравши один вид допомоги від держави.

Неможливість отримувати пільги та субсидії одночасно передбачено постановою уряду № 848 та прописана у пункті 13.

“У разі призначення житлової субсидії особам, доходи яких обліковуються при призначенні житлової субсидії, пільги з оплати житлово-комунальних послуг… не нараховуються протягом періоду отримання житлової субсидії, крім випадку, коли пільговиками є члени сім’ї особи зі складу домогосподарства, які не проживають за адресою домогосподарства", – йдеться у документі.

Тобто, домогосподарству можуть призначити субсидію, якщо пільговик не проживає за місцем реєстрації. Для цього треба надати відповідні докази органам соціального захисту.

Категорії громадян, які мають право на пільги:

учасники війни;

члени сімей загиблих (померлих) учасників війни;

особи, які мають особливі заслуги перед Україною;

вдови (вдівці) та батьки померлих осіб, які мають особливі заслуги перед Україною;

особи, які мають особливі трудові нагороди перед Україною;

вдови (вдівці) та батьки померлих осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Україною;

жертви нацистських переслідувань;

діти війни.

Родини, що мають невеликі доходи та навіть з урахуванням пільгової плати віддають за комунальні послуги більше, ніж частка плати за ЖКП для них, мають отримувати субсидію.

Проте, якщо з урахуванням пільгової оплати за послуги частка плати є більшою, ніж пільгова оплата ЖКП, то такій сім’ї доцільніше відмовитися від субсидії та у неопалюваний період оплачувати послуги з урахуванням пільги.

Нагадаємо, деякі категорії українців можуть залишитися без державної допомоги – субсидій. Зокрема йдеться про внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

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