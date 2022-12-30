Могут ли украинцы получать субсидию и льготы на оплату коммуналки одновременно

В Украине субсидии и льготы по оплате коммунальных услуг нельзя получать одновременно, однако некоторые украинцы могут иметь на это право, выбрав один вид помощи от государства.

Невозможность получать льготы и субсидии одновременно предусмотрена постановлением правительства №848 и прописана в пункте 13.

"В случае назначения жилищной субсидии лицам, доходы которых учитываются при назначении жилищной субсидии, льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг… не начисляются в течение периода получения жилищной субсидии, кроме случая, когда льготниками являются члены семьи лица из состава домохозяйства, не проживающие по адресу домохозяйства", – говорится в документе.

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То есть домохозяйству могут назначить субсидию, если льготник не проживает по месту регистрации. Для этого необходимо предоставить соответствующие доказательства органам социальной защиты.

Категории граждан, имеющих право на льготы:

участники войны;

члены семей погибших (умерших) участников войны;

лица, имеющие особые заслуги перед Украиной;

вдовы (вдовцы) и родители умерших, имеющих особые заслуги перед Украиной;

лица, имеющие особые трудовые награды перед Украиной;

вдовы (вдовцы) и родители умерших, имеющих особые трудовые заслуги перед Украиной;

жертвы нацистских преследований;

дети войны.

Семьи, имеющие небольшие доходы и даже с учетом льготной платы отдают за коммунальные услуги больше, чем доля платы за ЖКУ для них, должны получать субсидию.

Однако, если с учетом льготной оплаты за услуги доля платы больше, чем льготная оплата ЖКУ, то такой семье целесообразнее отказаться от субсидии и в неотапливаемый период оплачивать услуги с учетом льготы.

Напомним, некоторые категории украинцев могут остаться без государственной помощи – субсидии. В частности, речь идет о внутренне перемещенных лицах (ВПЛ).

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