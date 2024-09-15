Чи можуть забрати житло через борги за комунальні послуги

Через борги за комунальні послуги українці можуть залишитися без майна. У крайньому разі, вас виселити з житла через борги за комуналку.

Закон на боці громадян. Конституція України гарантує право кожного на житло. Це означає, що вас не можуть просто так виселити з квартири чи будинку. Навіть якщо ви накопичили значні борги за комунальні послуги, для примусового виселення потрібне рішення суду.

Процедура виселення прописана у Житловому кодексі. Якщо ви маєте заборгованість, комунальні служби можуть звернутися до суду з позовом про стягнення боргу. Суд розгляне справу і, якщо визнає вашу заборгованість, винесе рішення про її стягнення. Після цього виконавча служба може накласти арешт на ваше майно, в тому числі на житло.

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Коли можуть виселити?

Виселення можливе лише за певних умов:

Відсутність інших джерел погашення боргу. Тобто, якщо ви не маєте іншого майна, яке можна продати для погашення боргу.

Сума боргу перевищує встановлений законом поріг. Наприклад, якщо житло є єдиним місцем проживання боржника, його можуть продати тільки тоді, коли сума заборгованості перевищує 160 000 гривень.

Наявність рішення суду. Виселення може відбутися лише на підставі судового рішення.

Що робити, якщо ви не можете сплачувати комунальні послуги?

Зв'яжіться з постачальником послуг. Спробуйте домовитися про реструктуризацію боргу або розстрочку платежів. Зверніться за юридичною допомогою. Юрист зможе допомогти вам розібратися в ситуації та захистити ваші права. Скористайтеся програмами соціальної підтримки. Якщо ви маєте право на соціальну допомогу, скористайтеся нею.

Важливо розуміти: хоча виселення – це крайній захід, існує ризик його застосування. Тому краще не допускати накопичення великих боргів і своєчасно розв'язувати проблеми з оплатою комунальних послуг.

Нагадаємо, раніше UAportal писав, що українців почали штрафувати на значні суми за лічильники.

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