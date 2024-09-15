Чи можуть забрати житло через борги за комунальні послуги
Через борги за комунальні послуги українці можуть залишитися без майна. У крайньому разі, вас виселити з житла через борги за комуналку.
Закон на боці громадян. Конституція України гарантує право кожного на житло. Це означає, що вас не можуть просто так виселити з квартири чи будинку. Навіть якщо ви накопичили значні борги за комунальні послуги, для примусового виселення потрібне рішення суду.
Процедура виселення прописана у Житловому кодексі. Якщо ви маєте заборгованість, комунальні служби можуть звернутися до суду з позовом про стягнення боргу. Суд розгляне справу і, якщо визнає вашу заборгованість, винесе рішення про її стягнення. Після цього виконавча служба може накласти арешт на ваше майно, в тому числі на житло.
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Коли можуть виселити?
Виселення можливе лише за певних умов:
- Відсутність інших джерел погашення боргу. Тобто, якщо ви не маєте іншого майна, яке можна продати для погашення боргу.
- Сума боргу перевищує встановлений законом поріг. Наприклад, якщо житло є єдиним місцем проживання боржника, його можуть продати тільки тоді, коли сума заборгованості перевищує 160 000 гривень.
- Наявність рішення суду. Виселення може відбутися лише на підставі судового рішення.
Що робити, якщо ви не можете сплачувати комунальні послуги?
- Зв'яжіться з постачальником послуг. Спробуйте домовитися про реструктуризацію боргу або розстрочку платежів.
- Зверніться за юридичною допомогою. Юрист зможе допомогти вам розібратися в ситуації та захистити ваші права.
- Скористайтеся програмами соціальної підтримки. Якщо ви маєте право на соціальну допомогу, скористайтеся нею.
Важливо розуміти: хоча виселення – це крайній захід, існує ризик його застосування. Тому краще не допускати накопичення великих боргів і своєчасно розв'язувати проблеми з оплатою комунальних послуг.
Нагадаємо, раніше UAportal писав, що українців почали штрафувати на значні суми за лічильники.
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