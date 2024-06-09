Чи можуть мобілізувати небінарних осіб: відповідь юриста

Хто такі небінарні особи?

Небінарні особи - це люди, які не ідентифікують себе виключно як чоловіки або жінки. Їхня гендерна ідентичність може знаходитися десь на спектрі між чоловічою та жіночою, або ж бути абсолютно відмінною від них. До небінарних людей належать, зокрема, гендерфлюїди, бігендери, тригендери та інші. Про це пише 24 tv.

Чи підлягають мобілізації небінарні особи в Україні?

За українським законодавством, поняття "небінарна особа" та "трансгендерна особа" не визначені.

Відповідно, чіткої відповіді на питання, чи підлягають мобілізації небінарні особи, немає.

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На практиці це означає, що:

Якщо небінарна особа відповідає критеріям військовозобов'язаності за віком, станом здоров'я та фізичною підготовкою, її можуть мобілізувати до лав ЗСУ. Тим не менш, існують певні нюанси.

З 4 червня 2024 року бронювання військовозобов'язаних, терміни дії відстрочок яких не закінчилися станом на 7 травня 2024 року, продовжено ще на 3 місяці. Вручення повісток тим, хто вже має бронь, може бути пов'язане з технічними помилками та неактуальними даними в системі. Мобілізувати людину, яка має бронювання, проти її волі не можуть.

Нагадаємо, ми вже писали, що військовозобов'язаним можуть заблокувати рахунки, якщо вони вказали фейкові адреси у Резерв+.

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