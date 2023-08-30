Можуть розсварити закоханих: що не можна дарувати на весілля

Згідно з народними прикметами, деякі подарунки можуть нести у собі негативні наслідки. Деякі речі називаються небезпечними, і їх краще уникати, особливо коли мова йде про весільні подарунки.

Про це повідомило видання Pixel. Зазначили, що деякі подарунки можуть погіршити стосунки, що призведе до розставання та скасування весілля.

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Що не можна дарувати на весілля своїй другій половинці:

Взуття: відповідно до прикмет, дарувати туфлі або чоботи своїй половинці можна тоді, коли пара перебуває у постійних стосунках. Проте, якщо молодик подарує взуття своїй дівчині перед весіллям, це може, за повір'ями, призвести до можливого розставання.

Годинник: згідно з народними віруваннями, подарунок у вигляді годинника може негативно вплинути на стосунки через асоціації зі швидким наближенням смерті. Деякі прикмети особливо наголошують на тому, що жінка не повинна дарувати годинник чоловікові, оскільки це може викликати серйозні негаразди.

Ножиці: гострі предмети, такі як ножиці, варто уникати в ролі подарунків, згідно з прикметами. Адже вони можуть спровокувати сварку та конфлікти між людьми.

Варто пам'ятати, що важливість подарунка полягає не тільки у його матеріальній цінності, але й у його символічному значенні для стосунків між закоханими.

Нагадаємо, подарунки можуть нести у собі не лише радість, а й негативну енергію. Деякі абсолютно безневинні предмети можуть відібрати в людини красу, здоров'я та матеріальні блага. ми розповіли, які 5 речей краще викреслити зі списку подарунків.

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