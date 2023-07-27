'Можуть у будь-який момент завдати удар': Повітряні сили попередили про повторні удари найближчими днями

У Повітряних силах попередили про можливі повторні атаки ворога найближчими днями. Тому українців закликають відразу реагувати на інформацію про потенційну небезпеку.

Про це повідомив речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає 24 Канал. Він закликав українців не нехтувати сигналами повітряної тривоги та перебувати в укриттях під час небезпеки.

З його слів, у телеграм-каналі Повітряних сил ЗСУ під час потенційної загрози може з'явитися інформація про ймовірність повторного ракетного обстрілу. Зокрема, окупанти активізують діяльність своєї авіації на південно-східному напрямку за сприятливих погодних умов.

"Це і безпілотники, і літаки Іл-22, і літак радіолокаційного виявляння А-50, й винищувачі тактичної авіації. Це все типова ситуація щоранку", – сказав Юрій Ігнат.

Він додав, що ворог може в будь-який момент завдати удар, якщо його кораблі є в бухті Севастополь чи в Чорному морі.

"Готовність Сил оборони має бути постійно, а людям треба реагувати як тільки ми маємо інформацію про потенційну небезпеку", – пояснив Ігнат.

Нагадаємо, речник Східного угрупування військ Збройних сил України Сергій Череватий розповів про пріоритетні цілі окупантів на Сході України. Зокрема, вони хочуть витіснити українських бійців на річку Оскол на Куп'янському напрямку. Проте їхньою головою метою є повне захоплення Донецької та Луганської областей. Череватий переконаний, що ворог не зможе досягти цієї мети.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!