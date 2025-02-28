Мокрий сніг, дощ та до 9 градусів морозу: прогноз погоди на вихідні в Україні

В Україні поступово підвищуватиметься температура, однак початок весни супроводжуватиметься опадами у деяких регіонах через проходження атмосферного фронту.

Перші дні березня принесуть дощі та мокрий сніг, які поширюватимуться із заходу в східному напрямку. Водночас східні області залишаться без опадів, але погода буде хмарною. Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко у своїх соцмережах.

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У нічні години температура коливатиметься близько нуля, на заході очікується 0…+4°C, а на сході буде холодніше – від -2 до -9°C. Вдень найтепліше буде у західних областях, де стовпчики термометрів піднімуться до +2…+7°C. У східних регіонах 1 березня прогнозується -2…-5°C, а 2 березня температура підвищиться до 0…-4°C. У центральних та північних областях України очікується +1…+5°C.

У Києві 1 березня ймовірний мокрий сніг, а 2 березня буде хмарно. Температура повітря у суботу становитиме +1…+3°C, а в неділю підніметься до +3…+5°C.

Загалом у перші дні весни погода поступово ставатиме теплішою, однак супроводжуватиметься вітром та періодичними опадами.

Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, де в Україні в останній тиждень зими чекати весняного тепла до +5, а де – зимового морозу до -12.

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