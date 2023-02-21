Молодий Місяць принесе багатство цим знакам зодіаку

20 лютого 2023 року – дата, коли Молодий Місяць переходить у знак Риб. Настав час втілити свої цілі в реальність і рухатися вперед, щоб наблизитися до своїх прагнень, озброївшись наполегливістю та терпінням.

Молодий Місяць у Рибах – це час застосувати свою інтуїцію та уяву, щоб скористатися фінансовими ресурсами. За астрологічним прогнозом, цією місячною енергією зможуть скористатися три знаки зодіаку.

Овен

Ймовірно, саме час для Овнів отримати належну їм суму грошей, яку давно відкладали. Знак може сподіватися на гідне підвищення зарплати. Їхня фінансова удача може приймати різні форми в цей прекрасний період.

Можуть виникнути й інші можливості, зокрема, нова, безпрецедентна місія з плідним потенціалом або не менш перспективний у фінансовому відношенні незалежний проєкт. Справи йдуть добре, і доказом є те, що навіть їхні соціальні відносини дають багатообіцяючі обіцянки на майбутнє.

Леви

Цього разу вони не лише пожинають увагу оточуючих, але й плоди гідної похвали праці. Цей період буде сприятливим часом для повноцінної відпустки. Це відпочинок воїна і гідна відплата за всю їхню минулу боротьбу.

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Настав час відпочити, відволіктися від усього цього, купивши квитки до місця, яке запрошує вас відпочити душею, забронювати номер у затишному та елегантному готелі та відпочити. Плодом успіху треба смакувати.

Риби

Риби перебувають на порозі здійснення одного зі своїх бажань у вигляді великої професійної винагороди. Їхні самовідданість і почуття обов’язку не залишаються непоміченими. Під час цієї місячної фази, вони розуміють, що їхня робота завжди особливо цінувалася.

Попри скромність, яку вони демонструють щодо своїх навичок, цей період стане моментом, коли всі їхні сумніви зникнуть. Вони відновлюють впевненість, надувають груди, насолоджуючись новою самооцінкою, а потім починають знову з новим ставленням до себе.

Нагадаємо, раніше астрологи розповіли, що буде з кар'єрою у 2023 році у першої половини зодіаку від Овнів до Дів, та другої, від Терезів до Риб.

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